"Холостячка" Мішина зізналася, хто з учасників шоу її розчарував. Відео

Українська актриса, головна героїня "Холостячки" Ксенія Мішина заявила, що розчарувалася в одному з учасників шоу після виходу проєкту на екрани. Йшлося про Артема Шепеля, який покинув реаліті в третьому випуску зі скандалом.

За словами Мішиної, чоловік не тільки не попросив вибачення в неї за свою агресивну поведінку на шоу, але й не написав слова подяки за участь у ньому. Такими подробицями Ксенія поділилася в інтерв'ю програмі "Ходят слухи" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Артем – це, напевно, один з учасників, який мені не написав, не подякував за участь. За те, що ми разом прожили певний момент. Тому що багато хто писав після того, як вибував із шоу. Просто дякував і говорив, що це було приголомшливо. А Артем навіть не перепросив за той скандал, який був на проєкті", – заявила Мішина.

Артем Шепель і Ксенія Мішина

Нагадаємо, що Артем Шепель покинув проєкт "Холостячка" в третьому випуску після парного побачення. Під час нього чоловік поводився досить агресивно: намагався "позбутися" суперника, провокуючи його на конфлікт. Також він жбурляв стільцями на очах у Ксенії, демонструючи своє невдоволення. Після цього Мішина ухвалила рішення, що не готова продовжувати стосунки з Артемом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головна героїня "Холостячки" Ксенія Мішина розповіла про фаворитів на проєкті. Вона також зізналася, що від одного з учасників реаліті вона відчула "метелики в животі".