"Холостячка" Мішина відверто заговорила про свій вибір в фіналі

У п'ятницю, 18 грудня, відбудеться останній випуск романтичного шоу "Холостячка". Головна героїня Ксенія Мішина вирішила поділитися з шанувальниками думками напередодні фіналу проєкту, де вона обере партнера.

Так, 31-річна знаменитість на особистій сторінці в Instagram заявила, що зовсім скоро закінчиться вся історія проєкту. Але для неї це буде тільки початком, адже після виключення камер почнеться зовсім інше життя. Мішина додала, що їй доведеться зробити важливий вибір між двома фіналістами – Олександром Еллертом та Олексієм Тригубенком – і показати його на всю країну. Але, за словами Холостячки, вона не боїться робити вибір. Так само, як не боїться жити, довіряти та кохати.

"Зовсім скоро ви дізнаєтеся, чим закінчиться ця історія. Звичайно, закінчиться тільки телевізійна її частина, життя триває і для мене це лише початок. Так багато суперечок про те, яким повинен бути мій вибір. Серце або розум, досвід минулого або сміливість та надії на майбутнє, страхи або довіра – вирішувати тільки мені... Страшно мені?! Ні. Я не боюся жити, не боюся кохати, не боюся довіряти. З кожним днем мені хочеться все сильніше та яскравіше відчувати смак життя", – написала Мішина.

Мішина показала фото зі зйомок фінального випуска "Холостячки" Instagram Ксенії Мішиної

Вона також уточнила, що зробила для себе важливий висновок на проєкті: не потрібно шукати того, хто зробить тебе щасливим.

"Не потрібно шукати того, хто зробить тебе щасливим, того хто може компенсувати відсутність чого. Потрібно бути наповненою і самодостатньою, і тоді ти зможеш повною мірою насолодитися партнером побачивши в ньому те, що не може розглядати ніхто інший", – підсумувала Ксенія.

"Холостячка" Ксенія Мішина Instagram Ксенії Мішиної

У п'ятницю, 18 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться фінальний дев'ятий випуск популярного реаліті-шоу "Холостячка". Головна героїня Ксенія Мішина з двох претендентів на своє серце – Олександра Еллерта та Олексія Тригубенка – обере того, з ким бачить далі своє майбутнє.

Перш ніж зробити вирішальний вибір, Мішина відправиться на останні побачення сезону з чоловіками. Також вона познайомить учасників зі своїм батьком.

Потім Холостячка відверто поговорить з фіналістами про відносини, озвучивши взаємні претензії. Після чого вона зробить свій вибір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина показала, як виглядає її квартира в Києві. Артистка проживає в ній разом зі своїм сином Платоном.