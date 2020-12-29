'Холостячка': Мішина та Еллерт розповіли про плани на весілля

Українська акторка, зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина та її обранець, переможець проєкту Олександр Еллерт розповіли, що відгуляти весілля вони поки не планують. Однак пара повідомить дату одразу, коли сама визначиться.

За їхніми словами, щодо весілля у них однакові бажання. Про це Мішина та Еллерт повідомили в інтерв'ю для телеканалу ICTV.

Так, зіркова пара планує влаштувати класну вечірку для найближчого оточення. А після цього вони хочуть кудись полетіти на відпочинок.

Варто зазначити, що Мішина та Еллерт з'їхалися на третій день після закінчення шоу "Холостячка". З ними живе 8-річний син акторки Платон.

Нещодавно Мішина поділилася подробицями спільного проживання з Еллертом після проєкту.

Також актриса прокоментувала стосунки з донькою свого коханого.

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