'Холостячка' Мішина схудла на 30 кг: як їй це вдалося

Українська акторка й головна героїня першого сезону "Холостячка" на каналі СТБ Ксенія Мішина зізналася, що схудла на 30 кілограм.

В інтерв'ю для програми "Кава з перцем" знаменитість розповіла, чому набрала зайву вагу. За словами акторки, вона погладшала на 30 кілограмів під час вагітності в студентські роки. Однак Мішина довго не могла позбутися від зайвої ваги і вона вирішила прискорити схуднення за допомогою спорту і жорстких дієт.

Оскільки тренажерний зал їй не допомагав у боротьбі з ненависними кілограмами, вона зважилася бігати щоранку. Зірка приділяла спорту від 40 хвилин на день. Крім того, жорсткі дієти, на яких сиділа акторка, погано позначилися на її здоров'ї.

"Пам'ятаю, десь вичитала дієту: 200 грамів рису і грейпфрутовий фреш. На третій день я просто звалилася. Я зрозуміла, що таке не можна робити зі своїм організмом", – заявляла "Холостячка".

Мішина зізналася, що схуднути вона змогла тільки через 1,5 року, коли почала правильно харчуватися і регулярно займатися спортом. Також важливим фактором у схудненні став здоровий режим і повноцінний сон.

Варто зазначити, що під час проєкту "Холостячка" Мішина не раз зізнавалася, що не може жити без солодкого. Це говорить про те, що акторка дозволяє собі розслабитися. Крім того, зірка не раз заявляла, що не вживає алкоголь і вважає себе вегетаріанкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мішина показала, який витляд має її квартира в Києві, де вона проживає разом із сином Платоном.