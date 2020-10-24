'Холостячка' Мішина розповіла, що не потрібно дарувати дівчатам на побаченні

Українська акторка Ксенія Мішина, яка стала головною героїнею реаліті "Холостячка", розповіла про подарунки, які не варто дарувати дівчатам на побаченні.

Так, під час першого ефіру шоу "Холостячка" знаменитість назвала топ найдивніших подарунків від чоловіків-учасників.

Співак і блогер Андрій Кушка на першу зустріч із Мішиною прийшов із порожньою коробкою. За словами чоловіка, ця коробка повинна бути наповнена "сенсами" її життя. Щоб підтримати учасника, зірка пообіцяла, що виконає його побажання.

А ось учасник Дмитро Задворський зовсім прийшов до Мішиної без подарунка. Під час спілкування з "Холостякою" чоловік почав виправдовуватися, чому так трапилося. Як з'ясувалося, букет квітів банально забули привезти. Діма навіть описав квіти, якими б вони були, якби не підвела служба доставки. Але Мішину приголомшив той момент, що бізнес Дмитра пов'язаний із флористикою.

Варто зазначити, що під час першого ефіру шоу "Холостячка" головна героїня Мішина познайомилася з 16 претендентами на своє серце, і вже наприкінці першої вечірки четверо учасників покинули проєкт.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, стало відомо, як пройшов перший випуск "Холостячки".