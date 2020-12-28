"Холостячка" Мішина про стосунки з донькою Еллерта: хочу бути для неї подругою
Українська актриса, зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина заявила, що подружилася з донькою свого обранця Олександра Еллерта Елею після проєкту.
Ба більше, за словами знаменитості, її син Платон також знайшов спільну мову з дівчинкою. Мішина зазначила, що вони з Еллертом намагаються частіше проводити час разом з дітьми. Нещодавно вони весело провели час в аквапарку. Такими подробицями Ксенія поділилася в інтерв'ю виданню "Факти".
"Стосунки з Елею у нас чудові. Коли ми разом – ми дійсно разом. Зустрічаємося тоді, коли у неї є вільний час... Вони подружилися з Платоном, недавно разом відвідували аквапарк, де прекрасно провели час", – розповіла Мішина.
Ксенія також висловила надію на те, що найближчим часом вони з Елею зблизяться ще більше, адже вона хоче стати для неї подругою.
Нагадаємо, що Ксенія та Олександр з'їхалися на третій день після закінчення шоу "Холостячка". З ними живе 8-річний син Мішиної Платон.
Нещодавно Мішина поділилася подробицями спільного проживання з Еллертом після проєкту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше стало відомо, що Ксенія Мішина на шоу "Холостячка" вибрала Олександра Еллерта.
Потім чоловік вперше після фіналу прокоментував перемогу.
Також він в жартівливій формі відповів всім тим, хто висловився про нібито невдалий вибір Мішиної.
"Холостячка" підтримала свого обранця і відповіла його хейтерам.