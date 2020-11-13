"Холостячка" Мішина про фаворита на шоу: метелики в животі вже були

Українська актриса, головна героїня "Холостячки" Ксенія Мішина розповіла про фаворитів на проєкті. Вона також зізналася, що від одного з учасників реаліті вона відчула "метелики в животі".

Такими подробицями 31-річна знаменитість поділилася під час пресконференції, яку глядачі зможуть побачити вже в п'ятницю, 13 листопада, в четвертому випуску шоу. Дана зустріч стала незвичайним груповим побаченням, на яке Мішина запросила чотирьох учасників "Холостячки", передає "Караван историй".

"У мене є фаворити на проєкті. Але кожен раз чоловік розкривається з нового боку. І іноді, йдучи на побачення, я думаю: "Хм, щось не те". І тут раптом трапляється таке неймовірне побачення і чоловік так розкривається переді мною і показує себе з такого боку, що зачаровує мене... Але поки, на відстані декількох тижнів від старту, всі симпатії нестабільні – можливо, далі стане зрозуміліше. Але метелики в животі від одного з учасників проєкту вже були", – розповіла Ксенія.

"Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про фаворита на шоу Instagram Ксенії Мішиної

До речі, Мишина не стала розкривати ім'я свого "улюбленця". Але глядачі впевнені, що головним фаворитом Ксенії є гуморист Олександр Еллерт.

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина Instagram "Холостячка"

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше "Холостячка" Мішина зізналася, яка особливість їй подобається в чоловіках.