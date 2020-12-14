'Холостячка' Мішина пояснила, чому вигнала з проєкту Рибака

Українська акторка і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина заявила, що минулий восьмий випуск викликав великий ажіотаж. Також вона прокоментувала виліт із проєкту учасника Андрія Рибака.

"Холостячка" повідомила, що багато хто закидав її повідомленнями про те, що вона зробила помилку. Відповідний пост знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Акторка вважає, що помилка – це коли щось йде не так, "але серце не може помилятися". Мішина сприймає це все як досвід.

Таке рішення у восьмому випуску проєкту жінка ухвалила тому, що нічого не відчуває до Андрія Рибака.

"Що може бути ціннішим за подарунки долі, нехай навіть у вигляді випробувань, коли ми пізнаємо себе?! Такі ситуації даються нам, щоб ми проживали все сповна і створювали, відточували свою особистість. У мене була прекрасна можливість пожити з різними емоціями і перевірити, наскільки все-таки важливі для мене ті принципи, які були порушені", – зазначила Мішина.

Вона заявила, що нікого не засуджує і за кожним залишає право помилятися. Крім того, знаменитість не ображається і не злиться, а навпаки – дякує за всі випробування.

Раніше, під час сьомого випуску реаліті "Холостячка", розгорівся скандал із учасником Андрієм Рибаком.

Також учасник Олександр Еллерт прокоментував скандал, який розгорівся на шоу навколо його друга Рибака.

У восьмому випуску "Холостячки" Рибак зізнався, що зовсім нещодавно йому написала колишня дівчина і він хоче з нею зустрітися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, хто з учасників покинув сьомий випуск "Холостячки".