"Холостячка" Мішина пояснила, чому вигнала з проєкту Рибака

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
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'Холостячка' Мішина пояснила, чому вигнала з проєкту Рибака

Українська акторка і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина заявила, що минулий восьмий випуск викликав великий ажіотаж. Також вона прокоментувала виліт із проєкту учасника Андрія Рибака.

"Холостячка" повідомила, що багато хто закидав її повідомленнями про те, що вона зробила помилку. Відповідний пост знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Акторка вважає, що помилка – це коли щось йде не так, "але серце не може помилятися". Мішина сприймає це все як досвід.

Таке рішення у восьмому випуску проєкту жінка ухвалила тому, що нічого не відчуває до Андрія Рибака.

"Що може бути ціннішим за подарунки долі, нехай навіть у вигляді випробувань, коли ми пізнаємо себе?! Такі ситуації даються нам, щоб ми проживали все сповна і створювали, відточували свою особистість. У мене була прекрасна можливість пожити з різними емоціями і перевірити, наскільки все-таки важливі для мене ті принципи, які були порушені", – зазначила Мішина.

Ксенія Мішина

Вона заявила, що нікого не засуджує і за кожним залишає право помилятися. Крім того, знаменитість не ображається і не злиться, а навпаки – дякує за всі випробування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, хто з учасників покинув сьомий випуск "Холостячки".

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