"Холостячка" Мішина показала свою квартиру. Фото і відео

Українська акторка й головна героїня шоу "Холостячка" на каналі СТБ Ксенія Мішина показала свою квартиру в Києві. Артистка проживає в ній разом зі своїм сином Платоном.

Так, відповідні знімки і ролики Мішина опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Раніше вона розповідала, що орендує житло в столиці, але незабаром планує придбати власну квартиру (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Житло 31-річної актриси складається з кухні-студії, вітальні та спальні, а також просторої ванної кімнати. Інтер'єр виконаний в сучасному стилі. У кімнатах переважають світлі, пастельні тони, а в кухні присутні червоні акценти.

Квартира Ксенії Мішиної. Instagram Ксенії Мішиної

Ксенія Мішина на кухні у своїй квартирі. Instagram Ксенії Мішиної

Ксенія Мішина у вітальні. Instagram Ксенії Мішиної

За словами Мішиної, вона облаштовувала будинок на власний смак, тому почуває себе в ньому максимально затишно і комфортно. Вона любить проводити вільний від зйомок час в своїй оселі, де їй вдається усамітнитися, сховатися від реальності, розслабитися і бути собою.

Вітальня в квартирі Ксенії Мішиної. Instagram Ксенії Мішиної

Мішина на кухні у своїй квартирі. Instagram Ксенії Мішиної

Ксенія Мішина в вітальні. Instagram Ксенії Мішиної

Спальня в квартирі Ксенії Мішиної. Instagram Ксенії Мішиної

Ванна кімната в квартирі Ксенії Мішиної. Instagram Ксенії Мішиної

Нагадаємо, Ксенія Мішина самостійно виховує 8-річного сина Платона. Актриса стала мамою в 22 роки, з батьком своєї дитини вона розлучилася ще під час вагітності. "Холостячка" поділилася, що свого часу її обранець пішов з сім'ї, щоб бути поруч з нею, але побудувати стосунки у пари так і не вийшло. Ксенія також відзначала, що в їхньому спільному житті було присутнє домашнє насильство. Саме після цієї історії, актриса більше не хоче починати будь-які стосунки з одруженими чоловіками – тепер це для неї табу. Її син Платон з батьком не спілкується.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 18 грудня відбудеться фінал популярного реаліті-шоу "Холостячка". Головна героїня Ксенія Мішина з двох претендентів на своє серце – Олександра Еллерта і Олексія Тригубенка – вибере того, з ким бачить далі своє майбутнє.