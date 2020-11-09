На "холостячку" Мішину накинулися хейтери через повернення в "Танці з зірками": актриса дала відсіч

Українська актриса, головна героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина різко відповіла хейтерам, які накинулися на неї через останній ефір "Танці з зірками". У цьому випуску артистка була суддею.

На своїй сторінці в Instagram зірка вирішила порушити тему етики й доброти в інтернеті.

За словами Мішиної, її директ просто розірвало від кількості хейту та побажань смерті. Причиною стало те, що вона поставила дев'ять балів за виконання танцю Юлії Саніній.

"І ось у мене питання: люди, ви серйозно? Ми сидимо на розважальному шоу, завдання якого зробити так, щоб вам було цікаво та захопливо. Я розумію прихильність фанатів, для яких виконавець – кумир, і вони готові на багато що, але в такій ситуації?! Я ж не 2 їй поставила. І навіть якщо 2, я маю право на власну думку щодо танцю", – написала акторка.

Ксенія вважає, що всі ті, хто пишуть злісні побажання, вони найперше самостійно руйнують себе.

"Я дуже сподіваюся й вірю, що торік, коли я з Женею Котом отримувала дев'ятку, а то й гірше, ви не писали те саме суддям минулого сезону. Ми з Женею стояли на танцювальному майданчику й розуміли, що кожен із них має власну думку, і з гідністю приймали всі оцінки та коментарі, сподіваюся, як і учасники цього сезону...", – зазначила артистка.

Ксенія Мішина різко відповіла хейтерам 24 канал

Також вона нагадала, що в інтернеті все, як у житті – на тому кінці дроту теж читає людина.

"Ведіть себе так, як у житті. Я уявити собі не можу, що має бути в душі в людини, щоб у такій ситуації вона відчула таку руйнівну емоцію. Але я всіх вас прощаю і зичу вам знайти щастя та спокою. І якщо вже витрачати свій дорогоцінний час на повідомлення незнайомим людям, нехай це буде щось добре, що наповнить вас самих любов'ю та добром", – додала Мішина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська актриса, головна героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала шанувальникам, як вона відпочиває після напруженого знімального дня.