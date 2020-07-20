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"Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, яких чоловіків очікує побачити на проєкті

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
4,1 т.
Ксенія Мішина розповіла, чого очікує від чоловіків

Ксенія Мішина розповіла, чого очікує від чоловіків. News Search Engine

Українська актриса Ксенія Мішина, яка стане головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", розповіла, що не має прив'язаності до певного типажу чоловіків. Але серед рис характеру для неї важливі душевність, відкритість, доброта та сила духу.

Зірка відверто зізналася в інтерв'ю "Фактам", що вірить в те, що на шоу зможе знайти справжнє кохання, ту людину, якій зможе відкрити своє серце та душу.

"Завжди відштовхуюсь від того, які почуття виникають у відношенні до людини. Все інше - потім", – відзначила Мішина.

Мішина не має прив'язаності до певного типажу чоловіків

Мішина не має прив'язаності до певного типажу чоловіків 24 Канал

Актриса заявила, що є риси характеру, які можуть відштовхнути її від людини. Це безвідповідальність, самозамилування і нездатність віддавати. Також Мішина не любить, коли чоловіки брешуть і не відповідають за свої слова.

"Для мене, безумовно, важливо, щоб мій чоловік порозумівся з сином. Оскільки Платон – це частина мене. Ніколи не зв'яжу своє життя з людиною, яка буде нехтувати спілкуванням з моїм сином", – додала зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина вразила зізнанням про те, що в її житті було фізичне насильство.

Українашоу-бизнесКсенія Мішина
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