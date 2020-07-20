"Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, яких чоловіків очікує побачити на проєкті

Українська актриса Ксенія Мішина, яка стане головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", розповіла, що не має прив'язаності до певного типажу чоловіків. Але серед рис характеру для неї важливі душевність, відкритість, доброта та сила духу.

Зірка відверто зізналася в інтерв'ю "Фактам", що вірить в те, що на шоу зможе знайти справжнє кохання, ту людину, якій зможе відкрити своє серце та душу.

"Завжди відштовхуюсь від того, які почуття виникають у відношенні до людини. Все інше - потім", – відзначила Мішина.

Мішина не має прив'язаності до певного типажу чоловіків 24 Канал

Актриса заявила, що є риси характеру, які можуть відштовхнути її від людини. Це безвідповідальність, самозамилування і нездатність віддавати. Також Мішина не любить, коли чоловіки брешуть і не відповідають за свої слова.

"Для мене, безумовно, важливо, щоб мій чоловік порозумівся з сином. Оскільки Платон – це частина мене. Ніколи не зв'яжу своє життя з людиною, яка буде нехтувати спілкуванням з моїм сином", – додала зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина вразила зізнанням про те, що в її житті було фізичне насильство.