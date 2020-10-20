"Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про проблему сексуального виховання

Українська актриса Ксенія Мішина, яка стала головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", зачепила важливу тему, що стосується сексуального виховання дітей.

Так, на особистій сторінці в Instagram артистка опублікувала пост, в якому заявила, що, на її думку, в сучасних реаліях поняття інтимної близькості, любовних стосунків загалом – повністю спотворено. Через це, як зазначила Мішина, їй стає страшно за майбутнє покоління.

"Сексуальність. Як багато в цьому слові. Життя йде, і такі фундаментальні речі з його перебігом розкриваються в нашому житті все з нових і нових сторін. У дитинстві, якщо вірити Фрейду, цей аспект закладає в нас багато сценаріїв, з якими ми потім будемо йти в життя. У підлітковому віці він розкриває нам душу: всі ж пам'ятають перше гаряче кохання?! Тепер, коли я і сама мама, я дивлюся на це, і з висоти досвіду мені стає страшно. Те, якою зараз діти бачать цю сторону нашого життя, не надихає і не заспокоює. Кліпи, доступність порно, блогери та стрімери – з усіх боків ллється моторошна перекручена форма того, як виглядає цей насправді, священний і сакральний акт. Мене жахає те, що мозок все зберігає, все залишається там... Як ми зможемо виховати, нове щасливе і вільне покоління, якщо в такому важливому питанні немає культури, обмежень і правильної освітньої політики?!" – поділилася актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мішина поділилася першими фото зі зйомок проєкту "Холостячка". На них актриса позувала в білому банному халаті та кімнатних капцях.