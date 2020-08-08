Українська актриса Ксенія Мішина, яка стала головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", поділилася першими фото зі зйомок проєкту.

Відповідні знімки вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них Мішина позувала в білому банному халаті й кімнатних капцях.

"Початок. Красиво, романтично, неймовірно хвилююче", – зізналася Ксенія.

Стартували зйомки реаліті "Холостячка" з Ксенією Мішиною (Instagram Ксенії Мішиної)

"Холостячка" Ксенія Мішина поділилася першими фото зі зйомок проєкту (Instagram Ксенії Мішиної)

"Холостячка" Ксенія Мішина поділилася першими фото зі зйомок проєкту (Instagram Ксенії Мішиної)

Ксенія Мішина показала перші кадри зі зйомок "Холостячки" (Instagram Ксенії Мішиної)

Прем'єра романтичного реаліті "Холостячка" відбудеться восени на СТБ (Instagram Ксенії Мішиної)

Прем'єра нового шоу "Холостячка" відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ. Головною героїнею стала Ксенія Мішина – популярна актриса та переможниця одного з сезонів "Танців з зірками". Жінка самостійно виховує сина і сподівається, що проєкт може принести фарб в її життя.

До речі, ведучим шоу став Григорій Решетник. Також недавно творці "Холостячки" повідомили, що замість троянд Ксенія вручатиме чоловікам на церемонії тематичні бутоньєрки.

Ксенія Мішина вручатиме чоловікам на церемонії тематичні бутоньєрки (фото – stb.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина розповіла, яких чоловіків очікує побачити на проєкті "Холостячка".