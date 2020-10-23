"Холостячка": хто покинув проєкт після першої вечірки

У п'ятницю, 23 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ відбулася прем'єра реаліті-шоу "Холостячка", де чоловіки ведуть боротьбу за серце молодої актриси Ксенії Мішиної.

Так, головна героїня познайомилася з 16 претендентами на своє серце, і вже в кінці першої вечірки четверо учасників покинули проєкт. Більш докладно про те, хто пішов з шоу та що стало причиною цього – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

29-річний тренер зі зваблення, організатор турів в різні країни Андрій Кушка не отримав троянду від Ксенії Мішиної. Під час вечірки чоловік зізнався, що у його було 300 дівчат. Він навіть розповів історію про те, як посперечався з другом на кількість партнерок. Цей факт дуже збентежив Холостячку, вона вирішила попрощатися з цим учасником.

Андрій Кушка скріншот з відео

Також покинув проєкт викладач англійської мови в державній школі Бангкока Дмитро Адамов, який повернувся в Україну з Таїланду заради участі в "Холостячці". Мішина ж заявила, що хоче залишитися жити й працювати в Україні.

Дмитро Адамов скріншот з відео

Не вдалося підкорити серце Мішиної й начальнику комерційного відділу радіостанції Павлу Ковчегу. Ксенії здалося, що йому важливіша зовнішність, а не внутрішня краса.

Павло Ковчег скріншот з відео

Пішов з проєкту й 40-річний бізнесмен Дмитро Задворський, який, як з`ясувалося, колись уже намагався познайомитися з Мішиною до реаліті "Холостячка" на одній з вечірок. Чоловік до останнього стверджував, що нібито нічого не пам'ятає про цей епізод. Однак на церемонії троянд він все ж зізнався, що писав Ксенії в соцмережах, але актриса його проігнорувала.

Дмитро Задворський скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська актриса Ксенія Мішина, яка стала головною героїнею реаліті "Холостячка" ділилася з шанувальниками жартівливим відео про першу вечірці на проєкті.