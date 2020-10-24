"Холостячка": хто покинув проєкт після першої вечірки

У п'ятницю, 23 жовтня, в ефірі телеканалу СТБ відбулася прем'єра реаліті-шоу "Холостячка", де чоловіки ведуть боротьбу за серце молодої актриси Ксенії Мішиної.

Так, головна героїня познайомилася з 16 претендентами на своє серце, і вже в кінці першої вечірки четверо учасників покинули проєкт. Більш докладно про те, хто пішов з шоу та що стало причиною цього – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

29-річний тренер зі зваблення, організатор турів в різні країни Андрій Кушка не отримав троянду від Ксенії Мішиної. Під час вечірки чоловік зізнався, що у його було 300 дівчат. Він навіть розповів історію про те, як посперечався з другом на кількість партнерок. Цей факт дуже збентежив Холостячку, вона вирішила попрощатися з цим учасником.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська актриса Ксенія Мішина, яка стала головною героїнею реаліті "Холостячка" ділилася з шанувальниками жартівливим відео про першу вечірці на проєкті.