"Холостячка": де і коли дивитися перший випуск

У п'ятницю, 23 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра реаліті-шоу "Холостячка", головною героїнею якого стала акторка Ксенія Мішина.

На першій вечірці глядачі нарешті побачать учасників, їхнє перше знайомство з артисткою й подарунки, які вони підготували. За серце Мішиної боротимуться 15 найдостойніших чоловіків України. Про це повідомляється на сайті телеканалу СТБ.

За словами інсайдерів, один з учасників вирішить одразу запросити на побачення Мішину на очах у всіх. Також на проєкт прийде чоловік, з яким вона була раніше знайома, але він чомусь заперечує це.

"Цього не може бути, оскільки я точно запам'ятав би знайомство з тобою", – відповів учасник.

Крім того, Ксенія побачить чоловіка, з яким вона познайомилася на іншому ТЬ-проєкті та з яким у неї хороші приятельські стосунки. Але як актриса відреагує на його появу в реаліті та чи виникне між ними романтична іскра – можна буде дізнатися вже в п'ятницю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мішина поділилася першими фото зі зйомок проєкту "Холостячка". На них актриса позувала в білому банному халаті та кімнатних капцях.