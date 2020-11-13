Хто пройде у фінал "Холостячки" і на якому побаченні можливий секс: відверті відповіді учасників шоу на бліцопитування

Учасники романтичного реаліті "Холостячка" на СТБ – Андрій Рибак, Назар Дзівульський та Олександр Еллерт взяли участь у бліцопитуванні.

Ексклюзивно для OBOZREVATEL претенденти на серце головної "Холостячки" України Ксенії Мішиної розповіли, кого вважають головним конкурентом на проєкті, про стратегії завоювання Мішиної та цікаві факти про себе.

Андрій Рибак

1. Хто головний твій конкурент на проєкті?

– Я сам. Адже щоб належним чином проявити себе перед Ксенією, багато в чому мені потрібно розібратися для початку в собі. І тоді я зможу знайти в собі сили відкриватися людині й любити її без причин.

2. Чим будеш завойовувати "Холостячку"?

– Своїми вчинками, креативом і, сподіваюся, почуттями. Я спробую зробити все, що в моїх силах.

3. Хто, на твою думку, пройде у фінал?

– Той, хто краще себе проявить і сподобається Ксенії Мішиній. Той, хто найбільше їй підійде. Сподіваюся, це я.

4. Що для тебе найскладніше в проєкті?

– Атмосфера конкуренції. Вона на проєкті занадто напружена. До однієї дівчини, яка тобі подобається, залицяються відразу кілька хлопців. Якщо в звичайному житті на побаченнях ти просто намагаєшся добре провести час із людиною, то в реаліті все зводиться до змагань. Ти відчуваєш, що на тебе тиснуть конкуренти. Дуже складно забути про ці відчутті, коли сьогодні з Ксенією зустрічаєшся ти, а завтра – вже хтось інший. Через переживання робиш помилки, поводишся дивно. Ксюша може це сприйняти як невпевненість або нервозність. А насправді ти просто намагаєшся мати вигляд краще, ніж інші хлопці.

5. Як колишні дівчата поставилися до твоєї участі в проєкті?

– Було таке, що колишні мені телефонували й пропонували зустрітися. Хтось сприйняв мою участь іронічно, хтось сказав: "А що ж ти до мене так не залицявся, як до Ксеніъ Мішиноъ?". Але загалом, я сподіваюся, позитивно. Взагалі у мене з колишніми дівчатами хороші стосунки.

6. На якому побаченні ти б запропонував секс дівчині?

– Я взагалі ніколи не пропоную дівчатам секс або поцілунок, або що завгодно. Як на мене, це дивно. Якщо справа йде до сексу, ви удвох не проти, то це трапиться на якому б там не було побаченні: на першому або мінус першому, десятому або сотому, якщо ви зможете витерпіти. А можна взагалі зустрічатися без сексу! Але не довго. Я за взаємність у стосунках. Дівчина не повинна телефонувати або писати першою, але вона може зробити щось подібне, щоб показати свою зацікавленість.

7. Три цікавих факти про тебе:

я не вмію залазити на канат – це глядачі вже дізналися в другому випуску;

я всім кажу, що грав за міську команду з футболу, хоча за фактом це неправда. Я грав у футбол, просто не грав за місто;

у мене погана пам'ять. Яким був перший факт?

Назар Дзівульский

1. Хто головний твій конкурент на проєкті?

– Я вважаю головним конкурентом Андрія Рибака, оскільки він досить активний учасник.

2. Чим будеш завойовувати "Холостячку"?

– Екстремальними побаченнями. Ми домовилися з Ксюшею стрибнути з літака. А вона дуже легка на підйом!

3. Хто, на твою думку, пройде у фінал?

– Крім себе, у фіналі бачу Андрія Рибака, Олександра Еллерта та Женю Ковтуненко.

4. Що для тебе найскладніше в проєкті?

– Перебувати в будинку, де немає зв'язку і можливості працювати. Адже робота й самореалізація для мене відіграють дуже важливу роль. Також відстань із рідними й друзями, яких мені не вистачає.

5. Як колишні дівчата поставилися до твоєї участі в проєкті?

– Колишні дівчата негативно ставляться до цього, тому вони і колишні. Намагаються внести частку негативу, але я його викреслив зі свого життя. Для мене екологічно чисте спілкування – передусім!

6. На якому побаченні ти б запропонував секс дівчині?

– Для мене сексуальні стосунки – це дуже інтимне питання. Я маю розуміти, що це моя майбутня дружина, а не просто партнер.

7. Три цікавих факти про тебе:

руки більші, ніж ноги;

подорожую з рюкзаком;

жив у В'єтнамі.

Олександр Еллерт

1. Хто твій головний конкурент на проєкті?

– Мій власний характер і мої думочки.

2. Чим будеш завойовувати "Холостячку"?

– Еклерами.

3. Хто, на твою думку, пройде у фінал?

– 100% Гриша Решетник і я. І там вже буде жорстка боротьба ...

4. Що для тебе найскладніше в проєкті?

– Показувати свої почуття перед камерами і перебувати в умовах конкуренції. До проєкту мені здавалося, що все буде набагато легше.

5. Як колишні дівчата поставилися до твоєї участі в проєкті?

– Я їх не ставив до відома.

6. На якому побаченні ти б запропонував секс дівчині?

– Це залежить від дівчини і що я від неї хочу. Якщо мета – секс, я спробую натякнути на першому побаченні. Якщо ж плани глобальніші, то дочекаюся другої з половиною зустрічі.

7.Трі цікаві факти про тебе:

у мене хрумтить нога;

я обожнюю желе;

я роблю манікюр.

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