"Холостячка" 7 випуск: де дивитися онлайн і чим він здивує

У п'ятницю, 4 грудня, на телеканалі СТБ вийде сьомий випуск популярного реаліті "Холостячка". Трансляція стартує о 19:00.

Так, за серце головної героїні шоу – актриси Ксенії Мішиної – продовжують боротися четверо чоловіків. OBOZREVATEL стежитиме за тим, що відбувається на проєкті (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Дійти до сьомого тижня реаліті зуміли: Андрій Рибак, Олександр Еллерт, Євген Ковтуненко та Олексій Тригубенко.

Учасники, які дійшли до 7 випуску. Instagram проєкту "Холостячка"

У сьомому випуску учасники будуть дивувати Мішину відвертими зізнаннями й провокаційними вчинками. Так, один із фаворитів актриси – шоумен і сценарист "Кварталу 95" Олександр Еллерт викличе сумніви в щирості своїх почуттів. Коли його запитали про те, заради чого він прийшов на проєкт – стосунків чи підписників та хайпу в соціальних мережах – чоловік розлютився і цим неприємно здивував Ксенію.

Цікаво, що в попередньому, шостому випуску Еллерт зізнався Мішиній у коханні. Про те, чим ще запам'ятався 6 випуск – читайте за посиланням.

Ще один учасник – комік Андрій Рибак – зробить особисте зізнання про дівчину, у яку він був закоханий і, ймовірно, продовжує кохати. Про кого саме йдеться – стане відомо в новому випуску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасник проєкту "Холостячка" на СТБ Андрій Шатирко, який покинув шоу на шостому тижні, розповів, як пережив виліт із програми. Детальніше – в ексклюзивному матеріалі.