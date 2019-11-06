"Ходячий секс": Лобода з декольте до пупка влаштувала спекотні танці

Популярна українська співачка Світлана Лобода поділилася новим відео, яке схвилювало її шанувальників.

У ролику, який артистка розмістила в Instagram, Лобода показала, як проходить підготовка до виходу на сцену. У кадрі артистка розспівується і розминається перед концертом.

При цьому, Світлана одягла спокусливий корсет з дуже глибоким декольте і жакет. Підписники відразу ж почали обговорювати і відвертий наряд зірки, і її гарячі танці:

"Костюм топ", "Розкішна і красива", "Найкрутіша і кайфово", "Крутість зашкалює", "бомбічний! Светик - вогонь", "Вогонь і грація".

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вийшло інтерв'ю Світлани Лободи скандальної журналістки Ксенії Собчак. Співачка розповіла про свої стосунки з Ліндеманном, а також поміркувати про ситуації між Україною і Росією.

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