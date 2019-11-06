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6 листопада • оновлено в 11:58
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"Ходячий секс": Лобода з декольте до пупка влаштувала спекотні танці

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Популярна українська співачка Світлана Лобода поділилася новим відео, яке схвилювало її шанувальників.

У ролику, який артистка розмістила в Instagram, Лобода показала, як проходить підготовка до виходу на сцену. У кадрі артистка розспівується і розминається перед концертом.

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При цьому, Світлана одягла спокусливий корсет з дуже глибоким декольте і жакет. Підписники відразу ж почали обговорювати і відвертий наряд зірки, і її гарячі танці:

"Костюм топ", "Розкішна і красива", "Найкрутіша і кайфово", "Крутість зашкалює", "бомбічний! Светик - вогонь", "Вогонь і грація".

"Ходячий секс": Лобода з декольте до пупка влаштувала спекотні танці

Instagram

"Ходячий секс": Лобода з декольте до пупка влаштувала спекотні танці

Instagram

"Ходячий секс": Лобода з декольте до пупка влаштувала спекотні танці

Instagram

"Ходячий секс": Лобода з декольте до пупка влаштувала спекотні танці

Instagram

"Ходячий секс": Лобода з декольте до пупка влаштувала спекотні танці

Instagram

"Ходячий секс": Лобода з декольте до пупка влаштувала спекотні танці

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вийшло інтерв'ю Світлани Лободи скандальної журналістки Ксенії Собчак. Співачка розповіла про свої стосунки з Ліндеманном, а також поміркувати про ситуації між Україною і Росією.

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Світлана Лобода
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Блин,смех и грех."ходячий секс".Это как,прям на ходу?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лобода напоминает мне почему-то Сергея Зверева
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