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14 січня • оновлено в 08:57
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"Ходяча пластична операція": Пугачова показала обличчя зблизька і жахнула мережу

4.9т
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Російська співачка Алла Пугачова поділилася новою фотографією, на якій показала, як виглядає її обличчя зблизька.

Так, знімком примадонна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

glavred.info

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"Виглядає краще, ніж 20-річна": Пугачова приголомшила помолоділим обличчям на фото

У кадрі Пугачова демонструє помолоділе обличчя практично без жодної зморшки. Втім, шанувальники в пух і прах розкритикували фото артистки.

У коментарях фанати звинуватили співачку у зловживанні фотошопом, а також відзначили численні пластичні операції:

"Ходяча пластична операція", "Навіщо так фотошопити?", "Жах", "Кого так відфотошопили?", "Навіть страшно стало".

"Ходяча пластична операція": Пугачова показала обличчя зблизька і жахнула мережу
"Ходяча пластична операція": Пугачова показала обличчя зблизька і жахнула мережу
"Ходяча пластична операція": Пугачова показала обличчя зблизька і жахнула мережу
"Ходяча пластична операція": Пугачова показала обличчя зблизька і жахнула мережу
"Ходяча пластична операція": Пугачова показала обличчя зблизька і жахнула мережу
"Ходяча пластична операція": Пугачова показала обличчя зблизька і жахнула мережу
"Ходяча пластична операція": Пугачова показала обличчя зблизька і жахнула мережу
"Ходяча пластична операція": Пугачова показала обличчя зблизька і жахнула мережу
"Ходяча пластична операція": Пугачова показала обличчя зблизька і жахнула мережу
"Ходяча пластична операція": Пугачова показала обличчя зблизька і жахнула мережу
"Ходяча пластична операція": Пугачова показала обличчя зблизька і жахнула мережу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пластичний хірург прокоментувала зовнішність Алли Пугачової. За словами фахівця, артистка використала неякісні препарати для омолодження через що тепер на обличчі Пугачової з'явилися нерівності.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ГУИМПЛЕН БЛЯ... СТАРАЯ КОРОВА!!! АГЕНТ КГБ, ВОТ СЕКРЕТ ЕЕ УСПЕХА!!! МУСОРСКАЯ СТУКАЧКА!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ааааааааа
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
Артеллерист Моня, Уууууу... усрался Шмонька... че счыш?
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