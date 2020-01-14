"Ходяча пластична операція": Пугачова показала обличчя зблизька і жахнула мережу

Російська співачка Алла Пугачова поділилася новою фотографією, на якій показала, як виглядає її обличчя зблизька.

Так, знімком примадонна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Алла Пугачова glavred.info

У кадрі Пугачова демонструє помолоділе обличчя практично без жодної зморшки. Втім, шанувальники в пух і прах розкритикували фото артистки.

У коментарях фанати звинуватили співачку у зловживанні фотошопом, а також відзначили численні пластичні операції:

"Ходяча пластична операція", "Навіщо так фотошопити?", "Жах", "Кого так відфотошопили?", "Навіть страшно стало".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пластичний хірург прокоментувала зовнішність Алли Пугачової. За словами фахівця, артистка використала неякісні препарати для омолодження через що тепер на обличчі Пугачової з'явилися нерівності.

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