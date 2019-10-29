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29 жовтня • оновлено в 11:09
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Ходив і хитався: зірку "Бетмена" зняли п'яним на вулиці

1.4т Читати матеріал російською

Американський актор Бен Аффлек був помічений на вулиці в стані сильного алкогольного сп'яніння. Зірка "Бетмена" розгулював вулицею в масці після вечірки на честь Гелловіна.

Актор ледь не впав, але зумів зберегти рівновагу, вчепившись за машину, що стояла поруч. Відеозапис опублікував портал TMZ.

Бен Аффлек

Бен Аффлек

Esquire

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Після вечірки він вирушив до казино. Там Аффлека посадили за стіл й видали йому фішок на 20 тисяч доларів.

Бен Аффлек у казино

Бен Аффлек у казино

Бен Аффлек грає в казино

Бен Аффлек грає в казино

Зазначається, що артист тривалий час бореться з алкогольною залежністю. Він неодноразово опинявся в реабілітаційних клініках.

Аффлек знявся в таких фільмах, як "Зникла", "Розумник Вілл Гантіґ", "Перл-Гарбор", "200 сигарет", "Армагеддон", "Догма" і "Дівчина з Джерсі", а також виконав роль Бетмена в декількох картинах за мотивами коміксів DC

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