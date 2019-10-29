Ходив і хитався: зірку "Бетмена" зняли п'яним на вулиці

Американський актор Бен Аффлек був помічений на вулиці в стані сильного алкогольного сп'яніння. Зірка "Бетмена" розгулював вулицею в масці після вечірки на честь Гелловіна.

Актор ледь не впав, але зумів зберегти рівновагу, вчепившись за машину, що стояла поруч. Відеозапис опублікував портал TMZ.

Бен Аффлек Esquire

Після вечірки він вирушив до казино. Там Аффлека посадили за стіл й видали йому фішок на 20 тисяч доларів.

Бен Аффлек у казино

Бен Аффлек грає в казино

Зазначається, що артист тривалий час бореться з алкогольною залежністю. Він неодноразово опинявся в реабілітаційних клініках.

Аффлек знявся в таких фільмах, як "Зникла", "Розумник Вілл Гантіґ", "Перл-Гарбор", "200 сигарет", "Армагеддон", "Догма" і "Дівчина з Джерсі", а також виконав роль Бетмена в декількох картинах за мотивами коміксів DC

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