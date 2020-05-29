"Ходити й лежати не можу": 81-річна Федосєєва-Шукшина отримала серйозну травму

Російська актриса Лідія Федосєєва-Шукшина втратила свідомість і отримала серйозну травму.

Про це пише видання "Комсомольская правда".

Лідія Федосєєва-Шукшина iz.ru

Так, повідомляється, що 81-річна знаменитість захотіла пити. Вранці вона вийшла зі спальні, дійшла до кухні, проте потім ноги актриси підкосилися й вона втратила свідомість. На шум прибігла донька Ольга, якій навіть довелося викликати "швидку".

"О сьомій ранку вийшла водички попити, ступила на кухню й впала. Впала прямо на куприк. Ходити не можу, лежати не можу, стояти не можу, сидіти не можу. Ось такий забій сильний. Ззаду все болить", – розповіла Федосєєва-Шукшина .

Лідія Федосєєва-Шукшина rg.ru

Повідомляється, що дочка артистки вважає, що здоров'я її матері погіршилося через махінації Барі Алібасова з її квартирою, який переоформив нерухомість на свого помічника.

Лідія Федосєєва-Шукшина й Барі Алібасов rambler.ru

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