"Ходити й лежати не можу": 81-річна Федосєєва-Шукшина отримала серйозну травму

Анна Міхно люди 08:49, 29.05.2020

Російська актриса Лідія Федосєєва-Шукшина втратила свідомість і отримала серйозну травму.

Про це пише видання "Комсомольская правда".

Лідія Федосєєва-Шукшина
iz.ru

Так, повідомляється, що 81-річна знаменитість захотіла пити. Вранці вона вийшла зі спальні, дійшла до кухні, проте потім ноги актриси підкосилися й вона втратила свідомість. На шум прибігла донька Ольга, якій навіть довелося викликати "швидку".

"О сьомій ранку вийшла водички попити, ступила на кухню й впала. Впала прямо на куприк. Ходити не можу, лежати не можу, стояти не можу, сидіти не можу. Ось такий забій сильний. Ззаду все болить", – розповіла Федосєєва-Шукшина .

Лідія Федосєєва-Шукшина
rg.ru

Повідомляється, що дочка артистки вважає, що здоров'я її матері погіршилося через махінації Барі Алібасова з її квартирою, який переоформив нерухомість на свого помічника.

Лідія Федосєєва-Шукшина й Барі Алібасов
rambler.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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