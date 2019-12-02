"Хочуть відрізати шлунок": синові Сафронова зроблять операцію

Російському піаністу Луці Затравкіну, який застряг в унітазі на літаку, хочуть відрізати частину шлунка для скидання ваги.

Про це його батько, художник Нікас Сафронов, розповів порталу Starhit.

Лука Затравкін Домашнє вогнище

Сафронов зізнався, що раніше змусив сина сісти на дієту, і той за вісім місяців схуд до 73 кілограмів зі 159.

"Не мав рації, не можна діяти такими драконівськими методами. Лука ковтав пігулки, що відбивають апетит. Потім обвислу шкіру прибирали хірургічним шляхом. Після операції у нього утворився тромб. І син почав заїдати стрес... У підсумку набрав ще більше! Зараз вже звернувся до кількох фахівців. Йому хочуть зробити резекцію, іншими словами, відрізати шлунок, точніше, його частину. Однак він поки боїться", – говорить Сафронов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лука застряг у туалеті літака під час рейсу з Казані до Москви. Це зафільмував на камеру один із пасажирів і опублікував у мережі. Ролик наробив багато галасу, через що Затравкін оголосив, що подасть до суду на автора.

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