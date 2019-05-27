"Хочеться діток": Данилко розповів про відверте зізнання Каменських

Український співак Андрій Данилко розповів про відверте зізнання співачки Насті Каменських, яка 23 травня вийшла заміж за репера Потапа. Він заявив, що артистка сказала йому про своє бажання стати матір'ю.

Зазначимо, що Данилко в образі Вєрки Сердючки виступив на весіллі у Каменських. За його словами, молодята не платили йому. Про це повідомляє видання "СтарХит".

Настя Каменських instagram.com/kamenskux

"Я відчував, що між ними є контакт, іскра, коли тільки познайомився. Була програма "Будинок радості", де моя Сердючка з мамою приймали зіркових гостей, і ось вони прийшли в один з випусків у 2008 році, і я відразу все зрозумів. Весілля вийшло така... платоспроможне. Поява Вєрки була бажанням Насті. Та й це вже скоріше традиція: на нормальній вечірці повинна співати Сердючка - не двійник якийсь. Звичайно, ніколи б не взяв з них гроші. Тут навіть справа не в подарунку, а в тому, що люди шукають емоції, гарний настрій", - говорить Данилко.

Музикант додав, що Каменських не планує менше виступати після весілля.

"Шлюб - це ж не імміграція. Будь-яка дівчинка цього хоче. Коли ми в перервах між зйомками базікали, Настя казала, що їй хочеться діток. І це природне бажання. Не завжди виходить поєднувати нормальне життя і успішну кар'єру. Сподіваюся, вони зможуть", - зазначив артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався в любові.

Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.

З'явилися відео з офіційної церемонії, де показали, як Потап і Настя обмінялися обручками.

Також у мережі показали перший танець молодят після того, як вони принесли один одному клятви.

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