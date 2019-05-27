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"Хочеться діток": Данилко розповів про відверте зізнання Каменських

4.4тЧитати матеріал російською

Український співак Андрій Данилко розповів про відверте зізнання співачки Насті Каменських, яка 23 травня вийшла заміж за репера Потапа. Він заявив, що артистка сказала йому про своє бажання стати матір'ю.

Зазначимо, що Данилко в образі Вєрки Сердючки виступив на весіллі у Каменських. За його словами, молодята не платили йому. Про це повідомляє видання "СтарХит".

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram.com/kamenskux

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"Я відчував, що між ними є контакт, іскра, коли тільки познайомився. Була програма "Будинок радості", де моя Сердючка з мамою приймали зіркових гостей, і ось вони прийшли в один з випусків у 2008 році, і я відразу все зрозумів. Весілля вийшло така... платоспроможне. Поява Вєрки була бажанням Насті. Та й це вже скоріше традиція: на нормальній вечірці повинна співати Сердючка - не двійник якийсь. Звичайно, ніколи б не взяв з них гроші. Тут навіть справа не в подарунку, а в тому, що люди шукають емоції, гарний настрій", - говорить Данилко.

Музикант додав, що Каменських не планує менше виступати після весілля.

"Шлюб - це ж не імміграція. Будь-яка дівчинка цього хоче. Коли ми в перервах між зйомками базікали, Настя казала, що їй хочеться діток. І це природне бажання. Не завжди виходить поєднувати нормальне життя і успішну кар'єру. Сподіваюся, вони зможуть", - зазначив артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
весілля
Особи
"Потап і Настя"Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)Андрій ДанилкоВірка Сердючка
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
весілля
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Дед и безсисястая дура
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