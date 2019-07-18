"Хочеш когось вбити?" Зірка КВН взяла в руки зброю і розлютила мережу

Російська зірка КВН актриса "Уральських пельменів" Юлія Міхалкова взяла в руки зброю і розлютила мережу.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Міхалкова позувала тримаючи в руках автомат біля військових, а в підписі до фото зірка почала міркувати про те, якими мають бути супергерої у російському кіно.

Юлія Міхалкова Фото з Instagram

Юлія Міхалкова тримає автомат Фото з Instagram

"Хто може стати супергероями в сучасному російському кіно і мультфільмах? Від себе скажу: точно повинна бути елегантна, тендітна дівчина в строгій сукні, здатна коня на скаку зупинити, в хату палаючу увійти, Пушкіна напам'ять прочитати і звичайно з АКМ в яблучко зі ста метрів потрапити!", — написала Михалкова.

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на публікацію зірки. Вони почали писати, що Міхалковій потрібно пояснити, як правильно тримати автомат і що таке заходи безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Міхалкова похвалилася перед фанатами пікантним знімком. Вона позувала на камеру в шкіряній куртці, одягненій на голе тіло.

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