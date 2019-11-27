"Хочемо з Дімою дочку": Семенович розповіла про останню розмову з Фріске перед її смертю

Російська співачка Анна Семенович розповіла про останню розмову з Жанною Фріске, яка померла від раку головного мозку.

Так, в ефірі шоу "Секрет на мільйон" артистка згадала, про що розмовляла з Жанною за кілька місяців до її смерті. За словами Семенович, Фріске планувала вийти заміж за Шепелєва та народити йому ще одну дитину - дочку.

Анна Семенович і Жанна Фріске Дни.ру

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"Якось пам'ятаю ми з Дмитром Шепелєвим вели корпоратив на Новий рік. Це вже було через півроку, як ми дізналися про діагноз. Вона була вже зовсім у поганому стані. Але на якийсь момент їй стало краще, і мені було так незручно, але я кажу Дімі: "Ти мене вибач, я розумію, як тебе всі дістали, але я так хочу її почути". А він мені відповідає: "А я зараз тобі її наберу". І він набрав. Я з нею говорила, вона була в свідомості абсолютно, нормально розмовляла. Вона мені розповідала про Платона, про те, як вона щаслива бути матір'ю, про те, що її підтримує на світлі тільки те, що цей маленький малюк до неї щоранку підбігає і вона чує тупіт його ніжок. І вона каже: "Ми хочемо з Дімою ще дочку, ми хочемо одружитися". І більше я її не чула ніколи. І через 4-5 місяців вона померла", - згадує Семенович.

Анна Семенович кадр з відео

Нагадаємо, Жанна Фріске померла 15 червня 2015 роки від раку мозку. Після смерті виконавиці Дмитро Шепелєв повністю взяв на себе виховання сина Платона.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дмитро Шепелєв вперше офіційно показав свою кохану, дизайнера Катерину Тулупову. Відповідний знімок він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram у відповідь на інформацію в мережі про майбутнє весілля.

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