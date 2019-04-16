"Хоче знищити Росію!" Волочкова викликала Навального на дуель через Путіна

Скандальна російська прима-балерина Анастасія Волочкова викликала на "шпагатну дуель" опозиційного політика Олексія Навального.

Про це вона написала в Instagram у відповідь на критику з його боку, спрямовану на скандальне інтерв'ю, де вона "прогнулася" перед президентом РФ Володимиром Путіним (щоб подивитися відео Навального, проскрольте до кінця сторінки).

Опозиціонер розповів, що символом путінської Росії є "єдинороси" і богемна еліта, яка живе красивим життям. А Волочкова виступила флагманом соціальної нерівності в країні.

"Найбільша проблема нашої країни, що ніхто інший не може робити такого класного шпагату, як Анастасія Волочкова, яка, мені здається, сфотографувалася в своєму знаменитому шпагаті з усіма предметами на планеті Земля: з кожним стовпом, із кожною пальмою. Те, що ви чули, це погляд еліти на те, що відбувається", – підколов Навальний балерину.

Волочкову розлютили слова опозиціонера. За її словами, Навальний домагається, щоб "єдинороси" та еліта "згинули, давши можливість знищити Росію". За словами балерини, росіянам, які живуть за межею бідності, "не лінь лити бруд і засуджувати". А слова Навального про те, що Волочкова є "символом путінської Росії", для неї – "велика честь".

Вона додала, що шпагат, який "не дає спокою Навальному", є елементом її професії. А в словах опозиціонера вона побачила "його сексуальну фантазію".

"Пане Навальний. Хочу Вам сказати одне. Я-то своїм шпагатом, який Вам так не дає спокою, можу пишатися. Як і всією моєю творчістю, якою я прославляла Росію на світових сценах! А чим можете пишатися Ви? Тим, що Ви як "засланий козачок", хочете внести смуту в свідомість людей Росії? Ганьба Вам! Так ось, якби Ви сіли на шпагат, від Вас було б більше толку! Викликаю Вас на "шпагатну дуель"! І подивимося, довжина і стрункість чийого шпагату об'єднає Росію зі світовим співтовариством, які не можуть пробачити Росії її міць, силу духу, стійкість людей і велич президента", – закликала Волочкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Волочкова в інтерв'ю "Ехо Москви" заявила, що росіяни самі винні в своїх злиднях. Вона порадила всім, кому погано живеться в РФ, виїжджати в інші країни.

Також зірка їдко висловилася про політичні амбіції хрещениці Путіна Ксенії Собчак.

Продюсер Йосип Пригожин після цього порадив балерині "не відкривати рота", тому що вона не розуміється ні в політиці, ні в економіці.

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