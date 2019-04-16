"Хоче знищити Росію!" Волочкова викликала Навального на дуель через Путіна

Скандальна російська прима-балерина Анастасія Волочкова викликала на "шпагатну дуель" опозиційного політика Олексія Навального.
Про це вона написала в Instagram у відповідь на критику з його боку, спрямовану на скандальне інтерв'ю, де вона "прогнулася" перед президентом РФ Володимиром Путіним (щоб подивитися відео Навального, проскрольте до кінця сторінки).
Опозиціонер розповів, що символом путінської Росії є "єдинороси" і богемна еліта, яка живе красивим життям. А Волочкова виступила флагманом соціальної нерівності в країні.
"Найбільша проблема нашої країни, що ніхто інший не може робити такого класного шпагату, як Анастасія Волочкова, яка, мені здається, сфотографувалася в своєму знаменитому шпагаті з усіма предметами на планеті Земля: з кожним стовпом, із кожною пальмою. Те, що ви чули, це погляд еліти на те, що відбувається", – підколов Навальний балерину.
Волочкову розлютили слова опозиціонера. За її словами, Навальний домагається, щоб "єдинороси" та еліта "згинули, давши можливість знищити Росію". За словами балерини, росіянам, які живуть за межею бідності, "не лінь лити бруд і засуджувати". А слова Навального про те, що Волочкова є "символом путінської Росії", для неї – "велика честь".
Вона додала, що шпагат, який "не дає спокою Навальному", є елементом її професії. А в словах опозиціонера вона побачила "його сексуальну фантазію".
"Пане Навальний. Хочу Вам сказати одне. Я-то своїм шпагатом, який Вам так не дає спокою, можу пишатися. Як і всією моєю творчістю, якою я прославляла Росію на світових сценах! А чим можете пишатися Ви? Тим, що Ви як "засланий козачок", хочете внести смуту в свідомість людей Росії? Ганьба Вам! Так ось, якби Ви сіли на шпагат, від Вас було б більше толку! Викликаю Вас на "шпагатну дуель"! І подивимося, довжина і стрункість чийого шпагату об'єднає Росію зі світовим співтовариством, які не можуть пробачити Росії її міць, силу духу, стійкість людей і велич президента", – закликала Волочкова.
Мене долають різними коментарями на моє відверте інтерв'ю на "Ехо Москви ..." Виявилося, що мої слова на підтримку Путіна і про те, що не треба звинувачувати президента країни за злидні тих, хто не може нічого робити, крім того, щоб звинувачувати його у всіх своїх бідах і ущербності, зачепили опозиціонера Навального.😝 Так. Я чесно висловила свою думку про те, що якщо людей, що сидять на своїй призьбі, яку вони не можуть "обробляти, як власний сад" і приводити його в порядок. (А для цього не потрібні гроші) Потрібен працю і завзятість. А багатьом лінь. Чи не лінь їм лити бруд і засуджувати ... І ось, Навальний, називаючи мене "символом путінської Росії", а для мене це велика честь! Говорить про те, що такі "пики" самі повинні виїхати з країни .. Зачекайте. Так ось чого домагається цей несе маячню, людина. Того, щоб люди, які відстоюють честь і Гордість країни згинули, давши можливість людині, який продав свою честь і совість за гроші тих, хто оплачує його дешеву і безсовісно політику, знищити Росію. І якщо мій шпагат (а це елемент моєї професії,), не дає спокою і Навальному, (мабуть, це його сексуальна фантазія😂), то це показник того, що його дешева політика схожа з творчим світом, які не беруть конкуренції .. Пан Навальний . Хочу Вам сказати одне. Я-то своїм шпагатом який Вам так не дає спокою, 🤣 можу пишатися. Як і всім моїм творчістю, яким я прославляла Росію на світових сценах! А чим можете пишатися Ви? 😝 Тим, що Ви як "засланий козачок", хочете внести смуту в свідомість людей Росії? Ганьба Вам! Так ось якби Ви сіли на шпагат😂, від Вас було б більше толку! І взагалі, чи не на шпагати мої задивлялися би🤣, а своєю справою займалися. Або своєю клоунадою. І ще. Ви не цікаві нікому. Тому і піар на своєму дешевому ютюбовском ящику лише за рахунок публічних людей, які досягли свого визнання працею, потом і кров'ю .. А судячи з Вашим недолугим висловлювань, виходить, що, і за рахунок мого імені ... Викликаю Вас на "ШПАГАТНО дуель" ! І подивимося, довжина і стройнойсть чийого шпагату об'єднає Росію з світовим співтовариством, які не можуть пробачити Росії її мощі, сили духу і стійкості людей і величі президента.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Волочкова в інтерв'ю "Ехо Москви" заявила, що росіяни самі винні в своїх злиднях. Вона порадила всім, кому погано живеться в РФ, виїжджати в інші країни.
Також зірка їдко висловилася про політичні амбіції хрещениці Путіна Ксенії Собчак.
Продюсер Йосип Пригожин після цього порадив балерині "не відкривати рота", тому що вона не розуміється ні в політиці, ні в економіці.
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