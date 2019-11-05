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5 листопада • оновлено в 17:37
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"Хоче заміж!" Зірка "Універу" показала пишні груди в білизні

1.3т Читати матеріал російською

Скандальна російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Настасья Самбурська порадувала шанувальників пікантним фото. На ньому вона продемонструвала пишні груди позуючи в мереживній білизні.

Фото актриса розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Настасья Самбурська

Настасья Самбурська

life.ru

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"Настасья хоче заміж", "Занадто жарко", "Найкрасивіша", "Ні, ну це занадто добре", "Ви найкраща", "Шикарна", "Ну і навіщо викладати таке?", "Ви вогонь!", - пишуть в мережі.

"Хоче заміж!" Зірка "Універу" показала пишні груди в білизні
"Хоче заміж!" Зірка "Універу" показала пишні груди в білизні
"Хоче заміж!" Зірка "Універу" показала пишні груди в білизні
"Хоче заміж!" Зірка "Універу" показала пишні груди в білизні
"Хоче заміж!" Зірка "Універу" показала пишні груди в білизні
"Хоче заміж!" Зірка "Універу" показала пишні груди в білизні
"Хоче заміж!" Зірка "Універу" показала пишні груди в білизні

Як раніше писав OBOZREVATEL, Самбурська серйозно отруїлася засобом від застуди, яке купила в аптеці. Лікар сказав актрисі, що вона напоролася на підробку.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Настасья Самбурська
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