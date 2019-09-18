Хоче вбити вагітну дружину: стало відомо про скандал навколо учасника Backstreet Boys

Учасник поп-гурту Backstreet Boys Нік Картер наклав судову заборону на молодшого брата Аарона Картера через його намір вбити вагітну дружину музиканта.
Як повідомляє таблоїд Page Six, хлопець сам зізнався сім'ї в прихованих намірах, в зв'язку із чим Нік разом із сестрою пішли на крайні заходи.
"У світлі тривожної поведінки Аарона та його недавнього зізнання в тому, що він думає про вбивство моєї вагітної дружини і майбутньої дитини, у нас не було вибору, окрім як вжити всіх можливих заходів для захисту себе і своєї сім'ї. Ми любимо нашого брата і щиро сподіваємося, що він отримає належне лікування, якого потребує, перш ніж йому або комусь ще буде завдано якоїсь шкоди", – пояснив Картер.
Нік Картер
instagram / nickcarter
Аарон повинен триматися на відстані не менше 30 метрів від брата, його дружини Лорен Кітт, дітей та інших членів сім'ї. Тим часом, сам хлопець заперечує звинувачення, висунуті Ніком. Він заявив, що вражений таким вчинком і не бажає нікому шкоди. "Вони повинні залишити мене в спокої. Майкл Джексон сказав мені, що це трапиться, і він мав рацію", – зазначив він.
Ironically, two years ago TODAY, September 13 2017, I went back to rehab and got myself clean and sober . It has been an incredible two years learning about myself and my abilities . I got myself the help I needed and now I'm getting my mother the help she needs . @thedoctorstv and rehab saved my life and I 'm hoping they can do the same for her . My family and I have had our ups and downs , but I will never NOT be there when they need me and right now , I am all my mother has and she NEEDS me . #Familyfirst. Always. I have been blessed with an incredible life, while it has not always been easy, it is my time to shine. I am growing and learning every day and I will not stop ever . #recovery #mentalhealthawareness # 2years
Більш того, брат музиканта нагадав, що давно не бачився зі своєю родиною, а також звинуватив Ніка в тому, що той все життя над ним знущався.
"Дай мені спокій. На все життя. Я благаю тебе. Будь ласка. Я навіть не бачив вас, хлопці, а ти, Нік, принижував мене все моє життя. І замучив мене в дитинстві. Всі це знають. Це відбувалося публічно, і тепер ти боїшся правди. Я не заслужив постійних перевірок від моєї родини. Поліцейські продовжують приїжджати, але йдуть через 15 хвилин", – розповів він.
Аарон Картер
instagram / aaroncarter
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Backstreet Boys відсвяткувала своє 25-річчя. До цієї дати колектив відновив концертну діяльність, а також випустив новий кліп.
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