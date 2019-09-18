Хоче вбити вагітну дружину: стало відомо про скандал навколо учасника Backstreet Boys

Учасник поп-гурту Backstreet Boys Нік Картер наклав судову заборону на молодшого брата Аарона Картера через його намір вбити вагітну дружину музиканта.

Як повідомляє таблоїд Page Six, хлопець сам зізнався сім'ї в прихованих намірах, в зв'язку із чим Нік разом із сестрою пішли на крайні заходи.

"У світлі тривожної поведінки Аарона та його недавнього зізнання в тому, що він думає про вбивство моєї вагітної дружини і майбутньої дитини, у нас не було вибору, окрім як вжити всіх можливих заходів для захисту себе і своєї сім'ї. Ми любимо нашого брата і щиро сподіваємося, що він отримає належне лікування, якого потребує, перш ніж йому або комусь ще буде завдано якоїсь шкоди", – пояснив Картер.

Нік Картер instagram / nickcarter

Аарон повинен триматися на відстані не менше 30 метрів від брата, його дружини Лорен Кітт, дітей та інших членів сім'ї. Тим часом, сам хлопець заперечує звинувачення, висунуті Ніком. Він заявив, що вражений таким вчинком і не бажає нікому шкоди. "Вони повинні залишити мене в спокої. Майкл Джексон сказав мені, що це трапиться, і він мав рацію", – зазначив він.

Більш того, брат музиканта нагадав, що давно не бачився зі своєю родиною, а також звинуватив Ніка в тому, що той все життя над ним знущався.

"Дай мені спокій. На все життя. Я благаю тебе. Будь ласка. Я навіть не бачив вас, хлопці, а ти, Нік, принижував мене все моє життя. І замучив мене в дитинстві. Всі це знають. Це відбувалося публічно, і тепер ти боїшся правди. Я не заслужив постійних перевірок від моєї родини. Поліцейські продовжують приїжджати, але йдуть через 15 хвилин", – розповів він.

Аарон Картер instagram / aaroncarter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Backstreet Boys відсвяткувала своє 25-річчя. До цієї дати колектив відновив концертну діяльність, а також випустив новий кліп.

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