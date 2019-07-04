"Хоч би листочком накрився": ведучий Євробачення-2017 розіграв мережу "голим" фото

Україський шоумен і телеведучий Володимир Остапчук потролив шанувальників, скориставшись неполадками в роботі Instagram 3 липня.

Він заявив, що опублікував фото, на якому позує абсолютно голим, і сказав користувачам насолоджуватися результатом.

Володимир Остапчук для "Космо" instagram / vova_ostapchuk /

"Раз Instagram не вантажиться – виклав своє фото "ню". Приємного перегляду", – пожартував він, запостивши білий знімок із фейковим значком перезапуску.

У коментарях шанувальники вирішили підтримати жарт. Деякі написали, що в них усе загрузилось, і вони роздивились усе у подробицях.

"Голий Остапчук", "Хто хоче подивитися, пишіть в директ", "Володимире, я від вас фанатію останнім часом", "Гола фотка, а я нічого не бачу", "Дуже сексуально. Видно, у всіх після оновлення не працює Інста", "Гей, навіщо так робити", "Фото – жесть звичайно. Це у тебе внизу живота татуювання Зеленського", "Хто злив твої голі фото", "Що ви собі дозволяєте. Хоч би прикрили листочком", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Остапчук вперше показав шанувальникам другу дитину – хлопчика Евана-Олександра.

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