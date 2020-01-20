"Хлопці, ростіть!" Українська актриса жорстко пройшлася по гумору "Кварталу 95"

Відома українська актриса театру й кіно Ірма Вітовська висловилася про гумор студії "Квартал 95". Так, вона заявила, що комікам слід розвиватися й рости.

Крім того, за її словами, "Квартал 95" повинен змінити свій гумор. Про це Вітовська повідомила в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Хочете, я вам правду скажу? Коли з'явився "Квартал 95", це ще було 15 років тому, здається, я навіть любила дещо дивитися. Ну, минуло 15 років. І все так само. Я, знаєте, грішу – ми з чоловіком переглядаємо "Comedy Club" російський. І я можу сказати, що в ремеслі це дуже великий ріст – Харламов 15 років тому і зараз. І дівчата з Comedy Woman. Я дізналася, що вони відвідують акторські курси постійно, як в Голлівуді артисти", – сказала артистка.

Ірма Вітовська pravda.com.ua

Вітовська зазначила, що комікам слід міняти свій гумор.

"Треба змінювати свій досвід такий шароварний, примітивний, треба рости. У нас і так обиватель… його треба підтягувати, цю планку смаку. Я не проти розважального контенту, не проти ні "Кварталу", ні "Дизеля". Но, рєбята, ростіть! Я вже все знаю наперед. Я вже це бачила вчора, позавчора, того року, позатого", – додала вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, після виступу президента України Володимира Зеленського щодо ситуації з літаком МАУ, який збили в Тегерані іранською ракетою, в ефірі телеканалу "1+1" показали концерт "Кварталу 95". На інцидент гнівно відреагували десятки українців.

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