Хлопець знайшов щоденник діда часів Другої світової: в мережі йому допомогли розібрати шифри

Американець опублікував в мережі знімки старого щоденника, записи в нього датуються квітнем 1941 року. За словами автора фотографій, цей блокнот вів його дід. Що правда, стенографією - особливими знаками та скороченнями, які використовуються для швидкого запису усного мовлення.

Як пише "СОЛЬ", хлопець опублікував кілька сторінок щоденника в соцмережах, де йому допомогли з розшифровкою. Судячи з усього, його дід заповнював сторінки в таборах довоєнної підготовки.

9 квітня, 1941 - середа

Виїхали [...] 5:30 їхав [...] вулицею на машині в збройову. Прибув о 8:00. Розібрали весь одяг, крім взуття і пальто. Пройшли як мінімум 20 кімнат для різних обстежень. Закінчили обстеження близько 10:00. [...] перевіряти у лікаря очі, вуха, ніс та горло. Деяким повинні були відмовити через різні хвороби, але доктор запитував їх, чи хочуть вони служити в армії. Якщо вони говорили "так", він пропускав їх. Деяких пропустять з поганим зором, якщо вони зможуть читати в своїх окулярах. Одного мого знайомого пропустили, у нього було 38 фунтів зайвої ваги. Ходили з 10 до 16 з [... нашим обідом]. [Я мав] що я обрав на [вечерю ...] у інших були тільки свинні відбивні. Вечеряв я сам. З 620 чоловіків близько 10 з нас [...], тому що ми пройшли.

[...] наші випробування в першу чергу. Мій номер був 27. Поїхали в Кемп Грант о 8:30 на IC. Нам виділили цілий поїзд з безліччю порожніх купе. 13 годин на ногах, [...] і ходьби дуже втомили мене.

10 квітня, 1941 - четвер

Прибув до табору Грант близько 11:00. [...] На ланч давали тушковану яловичину і наші тарілки були заповнені вщерть. Призначений до казарми B-204, ліжко 22. Дуже зручне. Не міг заснути до 2-ї ночі. Прокинувся о 6 ранку. [Отримав роту ... майбутнє]. Отримав II клас по [...] тесту 119 відразу з 150. Здав тест по друку для [оцінки] в армії. Здав із 45 балами. Зробили укол від [черевного тифу ... завжди] щеплені. Була індичка.

[...] на вечерю з усіма заправками. Дозволили виїхати до 23:00, але залишився, щоб написати листа. Від пострілів трохи болить рука. Велика частина бригади вирушила до міста на святкування, але їм довелося чекати автобус або йти пішки.

11 квітня, 1941 - п'ятниця

Пішов до церкви сьогодні, постояв [... над ...]. Працювали весь день - мили, підмітали і чистили. Багатьох хлопців [перевели] до інших казарм. Нас залишилося тільки 5 з 24. Вони пішли до інших казарм медичного корпусу. На сніданок їв яйця й тости. Не вечеряв, кишківник дав збій. Взяв проносне.

12 квітня, 1941 - субота

До казарм заселили новеньких з Детройта. Поприбирали в казармах. Трохи помарширували. Під вечора ми пішли до Рокфорду і випили по пару келихів пива, подивилися виступ і повечеряли. Бачив, як циганка Роуз Лі танцює стриптиз [...] в місті тоді [...].

13 квітня, 1941 - неділя

Великодня неділя. Весь день йшов дощ. Стирчали в казармах. Грав в карти і виграли 4 долари. Відправив 10 листівок і лист.

14 квітня, 1941 - Понеділок

Поїхали з табору Грант у табір Шелбі 10:10. Прибув [...] о 17:00 через те, що брали вантаж [...]. Прибули до Сент-Луїсу о 20:00. Спав на верхньому ліжку. Проїхали через Кентуккі та [Міссурі] вночі. Прокинувся ось в Теннессі. Багато пагорбів. У Міссісіпі багато лісів, лісопилок. Багато [перевірок] уздовж залізниці. Прибув у табір Шелбі о 15:15.

15 квітня, 1941 - вівторок

На все пішло 29 годин. Їжа в поїзді була дуже поганою через якусь помилку. Консервована кукурудза, яловичина, варення, пиво і [кава]. Все, що ми робили в поїзді - це дивилися на пейзажі. У таборі Шелбі справжній огляд. Грав оркестр, вантажівки доставили нас до нашої роти.

Наша рота складається в основному з чоловіків з Вісконсіна та Мічигана. Буквально кілька людей з Іллінойсу. Вечеря з тушкованої яловичини. [Переїхали] в намети. 16 квадратів, 5 спальних місць.

16 квітня, 1941 - середа

Млинці на сніданок, яловичина на обід, окіст на вечерю. Дивився похідну тактику і трохи прогулявся. Копали землю ввечері. Було невелика хороша вправа. Проїхав з одного кінця табору до іншого на армійській вантажівці.

17 квітня, 1941 - четвер

Марширували, вправлялися. Вівсянка на сніданок, яловичина на обід ... [пиво] на вечерю. Копалися в багні увесь день.

18 квітня, 1941 - п'ятниця

Викладали військовий етикет. Привітання [інструкція]. Яйця й бекон на сніданок. Огляд ніг. [...] на обід і рибу на вечерю. Чимало перекопав сьогодні. Випив 3 банки пива. [...]

19 квітня, 1941 - субота

[...] вранці. Огляд майором в [...]. Зробив дуже мало роботи в другій половині дня. Весь наш одяг винесений на перевірку. Яєчня на сніданок. Шинка на обід і вперше з'їв сиру селеру. Окіст на вечерю. Випив 2 банки пива.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Англії 55-річний колекціонер важкої військової техніки виявив у паливному баку одного зі своїх танків 5 золотих злитків. Британець передбачає, що золото награбували іракські солдати в Кувейті під час війни в Перській затоці.

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