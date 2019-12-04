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4 грудня • оновлено в 19:21
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Хлопець замість одягу: напівгола російська зірка викликала ажіотаж інтимним відео

1.3т
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Російська співачка, колишня солістка Serebro Поліна Фаворська розбурхала мережу відвертим відео.

Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Кохання", – коротко підписала вона під відео, на якому позує лише в джинсах, а інтимні місця замість одягу закриває від об'єктива її бойфренд.

Напівгола Поліна Фаворська з хлопцем

Напівгола Поліна Фаворська з хлопцем

Кадр з відео

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Пікантний запис викликав неоднозначну реакцію в мережі. Деякі були в захваті від ніжності пари, інші розкритикували за надмірну відвертість.

"Гарна", "Навіщо показувати відсутність ц*цьок", "За що він там тримається", "Ой, небезпечно", "Відверто", – написали в коментарях.

Любов

Публікація від Polina Favorskaya (@favlav)

Хлопець замість одягу: напівгола російська зірка викликала ажіотаж інтимним відео
Хлопець замість одягу: напівгола російська зірка викликала ажіотаж інтимним відео
Хлопець замість одягу: напівгола російська зірка викликала ажіотаж інтимним відео

🧜🏼♀️

Публікація від Polina Favorskaya (@favlav)

Поліна Фаворська з хлопцем

Поліна Фаворська з хлопцем

instagram / favlav

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Форска позувала, лежачи на ліжку, в чорній футболці й трусах, продемонструвавши "п'яту точку".

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Serebro
Теги
шоу-бизнес видео
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