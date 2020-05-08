Хлопець Бузової жорстко пожартував над співачкою

27-річний російський блогер Давид Манукян жорстоко розіграв свою дівчину співачку Ольгу Бузову. Так, під час "батлу" з іншим блогером Гусейном Гасановим він вилив на кохану відро води.

Відео Манукян опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Мені здається, це кінець, вона не пробачить", – говорив Давид, стоячи на порозі спальні.

Зайшовши в спальню, Манукян різко вилив воду на артистку. Ольга моментально прокинулася, закашлялась і розплакалася. Бойфренд взявся пояснювати, що це розіграш. В результаті, Бузова схопила відро і вилила залишки води на блогера.

Пізніше Манукян загладив провину перед Бузової, влаштувавши домашнє побачення. Блогер накрив стіл і прикрасив його свічками.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна телеведуча і співачка Ольга Бузова жорстко наїхала на росіян, які замість дотримання режиму самоізоляції вирушили на шашлики, не думаючи про загрозу коронавірусу.

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