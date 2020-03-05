Хлопець Бузової розповів про їхні стосунки та перший секс

Новий хлопець російської співачки і ведучої Ольги Бузової блогер Давид Манукян розповів про те, як почалися їхні стосунки, а також скільки грошей в місяць він витрачає на кохану.

Чоловік став новим гостем ютуб-програми "Алена, блин" (Щоб подивитися ролик доскрольте до кінця сторінки).

instagram.com/buzova86

instagram.com/buzova86

За словами Манукяна, Бузова звернула на нього увагу після виходу пісні "Буду п'яним", а потім запросила його на головну роль в кліпі "Лайкер".

"Я в неї закохався, вона в мене. Мене стало тягнути до людини. Навіть уявити не міг, що ми будемо зустрічатися. Зближуватися почали поступово, а потім вона поїхала на зйомким"Плану Б", - говорить блогер.

Він зазначив, що давно живе з Бузовою під одним дахом. На запитання ведучої про те, коли вони зізналися одне одному в коханні, а також коли трапилась перша близькість - чоловік відповів, що не пам'ятає.

"Ми живемо разом, але не у неї в квартирі. Вона переїхала до мене. Я взяв квартиру мало не в її будинку", - розповідає Манукян.

Також, Манукян заявив, що може витратити на вечерю з Бузовою від 20 до 80 рублів.

"Я витрачаю багато грошей на свій продакшн і стільки ж витрачаю на Олю. Розумію, що у неї є рівень, і намагаюся не водити її в прості місця", - зазначив бойфренд Бузової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили інформацію, ніби скандальна співачка Ольга Бузова – вагітна.

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