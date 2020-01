Хлопчика з "Термінатора 2" не впізнати: як зараз виглядає актор

Американський актор і співак Едвард Ферлонг, який найбільше запам'ятався за роллю Джона Коннора у фільмі "Термінатор 2", змінився до невпізнання.

Так, 42-річний актор сильно постарішав, він має проблеми з алкоголем і наркотиками. Про те, як чоловік виглядав на зорі своєї кар'єри і чому так сильно змінився, як виглядає і чим займається зараз, – розповідає OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку до кінця).

кадр з фільму "Термінатор 2"

Едвард Ферлонг народився 2 серпня 1977 року в місті Глендейл в штаті Каліфорнія. Його виховувала мати-мексиканка, а свого батька, вихідця з Росії, Едвард ніколи не бачив.

Коли хлопчикові було 13 років, він переїхав жити в дім його дядька Шона і його дружини Ненсі, які оформили над ним опікунство. Мати зникла з життя сина. Ферлонг навчався в молодших класах в місті Південна Пасадена, але так і не закінчив середньої школи.

Едвард Ферлонг в юності фото: 24smi.org

Едвард Ферлонг в молодості фото: 24smi.org

Одного разу, в 1991 році симпатичного хлопчика в одному з клубів міста помітив директор з кастингу і запросив його спробувати себе на роль у "Термінаторі 2". Едвард виграв конкурс на роль Джона Коннора.

За свою першу роботу в кіно Ферлонг отримав премію "Сатурн" і кінонагороду MTV в номінації "головне відкриття року". Після цього він знявся в багатьох інших фільмах, де грав з такими акторами, як Джефф Бріджес, Меріл Стріп і Ліам Нісон.

Едвард Ферлонг і Арнольд Шварценеггер у фільмі "Тремінатор 2"

У 1998 році Ферлонг разом з Едвардом Нортоном зіграв в гучному фільмі "Американська історія Ікс".

Також артист займається музикою, в 1992 році він випустив дебютну пісню Hold On Tight, яка навіть перевершила знаменитий хіт Вітні Х'юстон I Will Always Love You, ставши номером 1 в японських чартах.

vokrug.tv

Згодом кар'єра актора пішла під укіс через проблеми з алкоголем, наркотиками і законом: його затримували за водіння без водійських прав і появу в п'яному вигляді в громадських місцях.

За інформацією ЗМІ, саме з цієї причини його не взяли в "Термінатор 3" на роль вже дорослого Джона Коннора; за іншою версією, він хотів занадто великий гонорар.

Обкладинка альбому Едварда Ферлонга "Hold On Tight" (1992)

Останнім часом Ферлонг грає невеликі ролі в основному в малобюджетних фільмах.

Відзначимо, що в 2019 році юний Джон Коннор знову з'явився у фільмі "Термінатор: Темні долі", проте зіграв його не Ферлонг, а Джуд Коллі. Зовнішність же Ферлонга було відтворено за допомогою комп'ютерних технологій.

Про особисте життя актора відомо те, що деякий час він перебував у стосунках зі своєю колишньою наставницею Джекі Домек, старшою за нього на 12 років. Але після того, як вона стала його менеджером, взаємини зіпсувалися, і вони судилися через доходи Ферлонга.

vokrug.tv

У 2006 році актор одружився з акторкою Рейчел Беллі, відомою по фільму "Дзвінок". 21 вересня того ж року у них народився син Ітан Пейдж, а вже в 2009-му пара подала на розлучення.

24smi.org

У 2012 році колишня дружина Ферлонга надала в суді документи, судячи з яких у крові Ітана було виявлено кокаїн, після чого суд ухвалив, що всі зустрічі актора з сином повинні проходити під особливим контролем.

Едвард Ферлонг в юності 24smi.org

Едвард Ферлонг в 2009 році CelebHeights.com

А днями до мережі потрапило фото, на якому Едварда Ферлонга не впізнати: він сильно постарів і поправився.

Salir de copas con tus amigos está guay, pero salir de copas con Edward Furlong y Ron Jeremy ya tiene que ser otro nivel. pic.twitter.com/WIsvCq9Vr0 - Álex Oliveres (@AlexOliveres) 2 січня 2020 р.

