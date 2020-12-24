Хлої Кардаш'ян спровокувала чутки про заручини зі своїм коханим

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що зірка американського реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" 36-річна Хлої Кардаш'ян зібралася заміж за свого коханого Трістана Томпсона. Так, знаменитість засвітила обручку з діамантом на безіменному пальці лівої руки.

Поки представники Кардаш'ян ніяк не прокоментували новину. Про це повідомляє видання TMZ (фото можна побачити нижче).

За попередньою інформацією, Кардаш'ян зі своєю донькою приїхала в Бостон, щоб провести канікули разом з Томпсоном.

Обручка на пальці Хлої Кардаш'ян TMZ

Відзначимо, що у 2016-2019 роки зірка зустрічалася з баскетболістом Трістаном Томпсоном, з яким розлучилася після його численних зрад, зокрема під час її вагітності. 12 квітня 2018 вона народила доньку – Тру Томпсон.

Пізніше стало відомо, що під час пандемії пара помирилася. У грудні папараці помітили їх на побаченні в Бостоні.

Нагадаємо, Хлої Кардаш'ян – американська телевізійна персона, бізнесвуменка і підприємиця. Учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян". Її успіх привів до створення спін-офів, зокрема Kourtney and Khloé Take Miami (2009-2013) і Kourtney and Khloé Take The Hamptons (2014-2015).

Трістан Томпсон – канадський професійний баскетболіст, який виступає за команду Національної баскетбольної асоціації "Бостон Селтікс". Грає на позиції важкого форварда і центрового.

Хлої Кардаш'ян і Трістан Томпсон Чемпионат.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська телезірка та бізнесвумен Хлої Кардаш'ян продала свій будинок в Калабасасі в окрузі Лос-Анджелес. Його загальна вартість склала 15,5 мільйона доларів.