Хлої Кардаш'ян перехворіла на коронавірус і назвала свої симптоми

Юля Ухіна Люди 10:23, 29.10.2020 Оновлено: 10:47, 29.10.2020

Американська телезірка й бізнесвумен Хлої Кардаш'ян перехворіла на коронавірус. Так, 36-річна знаменитість отримала позитивний ПЛР-тест на COVID-19 ще в березні.

Подробицями про те, яким був перебіг хвороби та про симптоми Хлої розповіла в ефірі сімейного реаліті-шоу Keeping Up With the Kardashian, коли в неї тільки-но підтвердили діагноз. Сам випуск було опубліковано 28 жовтня (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Щойно дізналася, що в мене COVID-19. Я була у своїй кімнаті. Все буде добре, але кілька днів було дуже погано. Я страждаю на мігрень, але це був найбожевільніший головний біль", – розповідала знаменитість.

Хлої Кардаш'ян
скріншот з відео

Кардаш'ян зізналася, що серед симптомів у неї також були тремтіння, блювота, припливи холоду і жару. Крім того, під час кашлю у Хлої було відчуття печіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хлої Кардаш'ян знялася у відвертій фотосесії для рекламної кампанії пляжної колекції свого бренду Good American. До речі, автором знімків стала українська фотографиня Саша Самсонова.

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