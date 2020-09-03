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Хіт Шуфутинського "3 сентября" виконали татарською мовою. Відео

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
1,8 т.
Хіт Шуфутинського '3 сентября' виконали татарською мовою. Відео

Хіт Шуфутинського "3 сентября" виконали татарською мовою.

Президент Республіки Татарстан Рустам Мінніханов показав версію хіта Михайла Шуфутинського "Третье сентября" татарською мовою.

Відповідне відео глава республіки опублікував на особистій сторінці в Instagram. На записі можна побачити, як троє чоловіків їдуть в автомобілі, одягнені в національні татарські костюми. Один з них грає на баяні, а двоє інших співають пісню "Третье сентября" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Хіт Шуфутинського "3 сентября" виконали татарською мовою (скріншот з відео)

Хіт Шуфутинського "3 сентября" виконали татарською мовою (скріншот з відео)

Зазначимо, що в ролику знялися учасники гурту "Заман егетляре" з Альметьєвська Раміль Ілалетдінов і Айнур Сафієв, а також артист Альметьєвського татарського драмтеатру Фаїль Сафіуллін. Він набрав 113 тисяч переглядів й десятки захоплених коментарів. В основному – це реакції людей у ​​вигляді смайликів.

Хіт Шуфутинського "3 сентября" виконали татарською мовою. Відео

Хіт Шуфутинського "3 сентября" виконали татарською мовою. Відео

Хіт Шуфутинського "3 сентября" виконали татарською мовою. Відео

Хіт Шуфутинського "3 сентября" виконали татарською мовою. Відео

Композицію "Третье сентября" написав Ігор Крутой, а автором тексту є Ігор Ніколаєв. Виконав її Шуфутинський вперше у 1993 році в рамках альбому "Гуляй, душа!", Який вийшов у 1994 році. У пісні шансоньє розповідає сумну історію розлучення, яке відбулося саме 3 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хіт Шуфутинського "3 сентября" викликав ажіотаж в мережі: як користувачі "перевертають календар".

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