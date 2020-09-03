Президент Республіки Татарстан Рустам Мінніханов показав версію хіта Михайла Шуфутинського "Третье сентября" татарською мовою.

Відповідне відео глава республіки опублікував на особистій сторінці в Instagram. На записі можна побачити, як троє чоловіків їдуть в автомобілі, одягнені в національні татарські костюми. Один з них грає на баяні, а двоє інших співають пісню "Третье сентября" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Хіт Шуфутинського "3 сентября" виконали татарською мовою (скріншот з відео)

Зазначимо, що в ролику знялися учасники гурту "Заман егетляре" з Альметьєвська Раміль Ілалетдінов і Айнур Сафієв, а також артист Альметьєвського татарського драмтеатру Фаїль Сафіуллін. Він набрав 113 тисяч переглядів й десятки захоплених коментарів. В основному – це реакції людей у ​​вигляді смайликів.

Хіт Шуфутинського "3 сентября" виконали татарською мовою. Відео

Хіт Шуфутинського "3 сентября" виконали татарською мовою. Відео

Композицію "Третье сентября" написав Ігор Крутой, а автором тексту є Ігор Ніколаєв. Виконав її Шуфутинський вперше у 1993 році в рамках альбому "Гуляй, душа!", Який вийшов у 1994 році. У пісні шансоньє розповідає сумну історію розлучення, яке відбулося саме 3 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хіт Шуфутинського "3 сентября" викликав ажіотаж в мережі: як користувачі "перевертають календар".

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