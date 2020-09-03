Хіт Шуфутинського "3 сентября" викликав ажіотаж у мережі: як користувачі "перегортають календар"
У 1993 році російський співак Михайло Шуфутинський вперше заспівав свій хіт "Третье сентября" ("Я календар переверну"). За багаторічне існування пісня стала культовою й перетворилася на мем. Тепер жодне 3-тє вересня не проходить без згадки про композицію.
Традиційно в мережі користувачі публікують на початку осені дотепні пости на цю тему. OBOZREVATEL пропонує переглянути добірку веселих мемів, а також дізнатися історію створення пісні.
Композицію "Третье сентября" написав Ігор Крутой, а автором тексту є Ігор Ніколаєв. Виконав її Шуфутинський вперше в 1993 році в рамках альбому "Гуляй, душа!", який вийшов у 1994 році. У пісні шансоньє розповідає сумну історію розлучення, яке відбулося саме 3 вересня.
Шуфутинський на своїй сторінці в Instagram нагадав, щоб шанувальники не забули "перегорнути календар", а 3 вересня о 18:00 за московським часом він вийде у прямий ефір у соцмережі, щоб заспівати культовий хіт.
За однією з версій, меми про пісню почали створювати в 2011 році, коли в інтернет-спільноті "MDK" з’явилася картинка із зображенням американського репера Ріка Росса, що супроводжувалася словами з пісні Шуфутинського. Творці картинки просто хотіли відзначити зовнішню схожість двох виконавців.
Пісня "Третье сентября": добірка смішних мемів
Пісня Михайла Шуфутинського "Третье сентября":
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, як українські та російські знаменитості 1 вересня відвели своїх дітей в школу.