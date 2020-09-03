Хіт Шуфутинського "3 сентября" викликав ажіотаж у мережі: як користувачі "перегортають календар"

У 1993 році російський співак Михайло Шуфутинський вперше заспівав свій хіт "Третье сентября" ("Я календар переверну"). За багаторічне існування пісня стала культовою й перетворилася на мем. Тепер жодне 3-тє вересня не проходить без згадки про композицію.

Традиційно в мережі користувачі публікують на початку осені дотепні пости на цю тему. OBOZREVATEL пропонує переглянути добірку веселих мемів, а також дізнатися історію створення пісні.

Композицію "Третье сентября" написав Ігор Крутой, а автором тексту є Ігор Ніколаєв. Виконав її Шуфутинський вперше в 1993 році в рамках альбому "Гуляй, душа!", який вийшов у 1994 році. У пісні шансоньє розповідає сумну історію розлучення, яке відбулося саме 3 вересня.

Мем про Михайла Шуфутинського Фото з Instagram

Шуфутинський на своїй сторінці в Instagram нагадав, щоб шанувальники не забули "перегорнути календар", а 3 вересня о 18:00 за московським часом він вийде у прямий ефір у соцмережі, щоб заспівати культовий хіт.

Шуфутинський заспіває свій хіт у прямому ефірі Instagram Михайла Шуфутинського

За однією з версій, меми про пісню почали створювати в 2011 році, коли в інтернет-спільноті "MDK" з’явилася картинка із зображенням американського репера Ріка Росса, що супроводжувалася словами з пісні Шуфутинського. Творці картинки просто хотіли відзначити зовнішню схожість двох виконавців.

Пісня "Третье сентября": в мережі ажіотаж Фото з Instagram

Пісня "Третье сентября": добірка смішних мемів

Жарт про 3 вересня і Шуфутинського Фото з Instagram

У мережі "перевертають календарі" Фото з Instagram

Пісні Шуфутинського 17 років Фото з Instagram

У користувачів виникла традиція публікувати меми про Шуфутинського Фото з Instagram

У мережі ажіотаж через 3 вересня Фото з Instagram

Мем про 3 вересня Фото з Instagram

Жарт про пісню Михайла Шуфутинського Фото з Instagram

Мем до пісні Шуфутинського Фото з Instagram

У мережі ажіотаж навколо пісні "Третье сентября" Фото з Instagram

Пісня Михайла Шуфутинського "Третье сентября":

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