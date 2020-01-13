Хірург розповів про пластичні операції Пугачової: як змінювалася зовнішність співачки

Косметолог і пластичний хірург Мадіна Байрамукова прокоментувала зовнішність російської співачки Алли Пугачової.

Так, у коментарі Собеседник.ru Байрамукова заявила, що артистка використовувала неякісні препарати для омолодження через що тепер на обличчі Пугачової з'явилися нерівності.

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"У Алли явно видно дисбаланс на обличчі. Він є наслідком неодноразових і непослідовних втручань косметологів і хірургів. Алла починала свій шлях у косметології і пластичній хірургії в ті часи, коли дані дисципліни тільки розвивалися. Тоді для омолодження часто використовувалися препарати на основі синтетичних матеріалів, таких як біополімерний гель, який, як потім з'ясувалося, може призводити до дуже неприємних наслідків", – каже хірург.

Алла Пугачова в молодості fan-club-alla.ru

Алла Пугачова в молодості Домашний Очаг

"Проблеми не вдається приховати навіть під значним шаром косметики. Особливо у Пугачової страждає шкіра навколо очей. Тут епідерміс в сім разів тонший, ніж на інших ділянках обличчя, тому ця зона більше інших схильна до вікових змін", – додала фахівець.

Алла Пугачова в 2010 році Дни.ру

Алла Пугачова і Максим Галкін у 2011 році Дни.ру

Алла Пугачова і Максим Галкін в 2013 році Дни.ру

Використання неякісних препаратів для омолодження позначилося і на стані підборіддя, вважає Мадіна:

"У Алли дуже велике підборіддя неприродного розміру. З огляду на деякі нерівності шкіри в цій області, я можу зробити припущення, що тут теж використовувався синтетичний препарат, який викликав неконтрольоване розростання фіброзної тканини. Це призвело до утворення таких нерівностей. Їх можна прикривати введенням інших препаратів, але робити це нескінченно неможливо".

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Втім, лікар переконана, що примадонна продовжує працювати над своєю зовнішністю і сьогодні:

"Не будемо забувати, що Алла генетично не є бездоганно красивою жінкою. Навіть у молодому віці вона була повною, без витончених ліній тіла. У неї завжди були масивні кінцівки. Але шия збереглася в хорошому стані. Через що можу зробити висновок, що роботу над своєю зовнішністю Алла Борисівна веде до сих пір ".

Алла Пугачова belnovosti.by

Алла Пугачова clutch.ua

Алла Пугачова Інстаграм Алли Пугачової

Варто відзначити, що на нових фотографіях Пугачової в мережі шанувальники регулярно захоплюються прекрасним зовнішнім виглядом примадонни. Більш того, фанати відзначають, що з віком Алла лише молодшає.

Алла Пугачова і Максим Галкін, 2019 рік Instagram @maxgalkinru

Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми Instagram @maxgalkinru

Алла Пугачова Instagram @maxgalkinru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про сурогатну матір, яка народила їм з Аллою Пугачовою дітей - дочку Лізу і сина Гаррі.

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