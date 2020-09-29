Хірург розповів про пластичні операції Пугачової та Ротару

Пластичний хірург Амжад Аль-Юсеф розповів про те, які операції робили співачки Алла Пугачова та Софія Ротару.

Подробицями він поділився в програмі "Как стать красивой" на російському телеканалі НТВ. За словами фахівця, Пугачова робила підтяжку обличчя і шиї, ендоскопічну підтяжку чола, а також блефаропластику верхніх і нижніх повік (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Чіткий овал, підтягнуті форми, ніяких брилів, все струнке", – підкреслив Амжад.

У випадку з Ротару хірург також побачив сліди блефаропластики верхніх і нижніх повік, ендоскопічну підтяжку зони брів та підтяжку обличчя і шиї.

"Кожна виконана операція йшла тільки в плюс, з роками ці плюси тільки збільшувались. У нас вийшов дуже гарний результат", – зазначив він. Спеціаліст високо оцінив результати операцій, заявивши, що це еталонна пластична хірургія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про перенесені пластичні операції розповіла сама Алла Пугачова. За її словами, вона робила тільки маленькі підтяжки, адже їй заборонений загальний наркоз.