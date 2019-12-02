"Хімія між вами": Крутий натякнув на роман Лорак і Лазарєва

Російський композитор Ігор Крутий підігрів чутки про роман Ані Лорак і Сергія Лазарєва.

Так, під новим спільним фото співаків, яке було зроблено під час святкування дня народження дочки Філіпа Кіркорова Алли-Вікторії, композитор залишив неоднозначний коментар, який викликав бурхливі обговорення.

Ані Лорак і Сергій Лазарєв Інстаграм

"Ой, якась хімія між вами з'явилася, атмосфера вечора або...?", – написав Крутий.

Інстаграм Сергія Лазарєва

Шанувальники зірок підтримали зауваження композитора, заявивши, що між Лорак і Лазарєвим вже давно є хімія. Ба більше, деякі фанати навіть почали допускати, що Ані є матір'ю дітей артиста.

Характерно, що чутки про зовсім не дружні стосунки між співаками вперше з'явилися в мережі ще кілька років тому. Однак самі Лорак і Лазарєв воліють ігнорувати питання про їхній роман.

Ані Лорак і Сергій Лазарєв Інстаграм

Ані Лорак і Сергій Лазарєв Інстаграм

Ані Лорак і Сергій Лазарєв Інстаграм

Ані Лорак і Сергій Лазарєв Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський композитор Ігор Крутий зняв на відео зворушливу зустріч співаків Філіпа Кіркорова та Сергія Лазарєва, під час якої король російської естради поцілував фіналіста Євробачення.

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