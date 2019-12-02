Головна Новини
2 грудня • оновлено в 22:03
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Хімія між вами": Крутий натякнув на роман Лорак і Лазарєва

5.6т
Читати матеріал російською

Російський композитор Ігор Крутий підігрів чутки про роман Ані Лорак і Сергія Лазарєва.

Так, під новим спільним фото співаків, яке було зроблено під час святкування дня народження дочки Філіпа Кіркорова Алли-Вікторії, композитор залишив неоднозначний коментар, який викликав бурхливі обговорення.

Ані Лорак і Сергій Лазарєв

Ані Лорак і Сергій Лазарєв

Інстаграм

Новини
"Її потяг пішов": у мережі обурені виступом Лорак у Києві

"Ой, якась хімія між вами з'явилася, атмосфера вечора або...?", написав Крутий.

"Хімія між вами": Крутий натякнув на роман Лорак і Лазарєва

Інстаграм Сергія Лазарєва

Шанувальники зірок підтримали зауваження композитора, заявивши, що між Лорак і Лазарєвим вже давно є хімія. Ба більше, деякі фанати навіть почали допускати, що Ані є матір'ю дітей артиста.

"Хімія між вами": Крутий натякнув на роман Лорак і Лазарєва
"Хімія між вами": Крутий натякнув на роман Лорак і Лазарєва
"Хімія між вами": Крутий натякнув на роман Лорак і Лазарєва
"Хімія між вами": Крутий натякнув на роман Лорак і Лазарєва
"Хімія між вами": Крутий натякнув на роман Лорак і Лазарєва

Характерно, що чутки про зовсім не дружні стосунки між співаками вперше з'явилися в мережі ще кілька років тому. Однак самі Лорак і Лазарєв воліють ігнорувати питання про їхній роман.

Ані Лорак і Сергій Лазарєв

Ані Лорак і Сергій Лазарєв

Інстаграм

Ані Лорак і Сергій Лазарєв

Ані Лорак і Сергій Лазарєв

Інстаграм

Ані Лорак і Сергій Лазарєв

Ані Лорак і Сергій Лазарєв

Інстаграм

Ані Лорак і Сергій Лазарєв

Ані Лорак і Сергій Лазарєв

Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський композитор Ігор Крутий зняв на відео зворушливу зустріч співаків Філіпа Кіркорова та Сергія Лазарєва, під час якої король російської естради поцілував фіналіста Євробачення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Анна Міхно
Особи
Ігор Крутий Сергій Лазарєв Ані Лорак
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
7
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги