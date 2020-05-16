Екс-учасниця романтичного шоу "Холостяк-10" Вікторія емоційно висловилася після того, як покинула проект.

Так, Віка пішла з шоу у випуску, який був показаний в п'ятницю, 15 травня. Дівчина поїхала додому за крок до фіналу. На особистій сторінці в Instagram вона поділилася особистими переживаннями.

Вона заявила своїм фанатам, що болісно переживала свій вигін з "Холостяка", так як відчувала до головного героя Максу Михайлюку справжні почуття.

Макс Михайлюк та Віка на шоу "Холостяк-10" факти

"У нашій історії не буде Happy End... Це був нелегкий пройдений шлях на цьому проекті, непростий етап і колосальний життєвий досвід, який зробив мене тільки сильнішою. Життя триває, а біль поступово вщухає", – написала Вікторія.

"Мені було тоді дуже важко щось говорити, було все як в тумані на той момент, просто не хотіла приймати те, що це кінець нашої історії! І тільки в машині емоції взяли гору і той біль, що всередині, вилився слізьми... Мене поранили, але я продовжую жити!" – додала вона.

Також Вікторія пообіцяла шанувальникам, що, незважаючи на те, що холостяк її не обрав і відправив додому, вона все одно стане щасливою.

"І як сказав мені одна дуже хороша людина потім: ти обов'язково будеш щасливою, чуєш!" Тоді це важко сприймалося, оскільки емоції і розбите серце блокували цю фразу. Але через деякий час, я для себе усвідомила і дала собі установку – цим словам обов'язково місце бути в моєму житті! " – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому випуску шоу "Холостяк" головний герой проекту Максим Михайлюк познайомив учасниць зі своїми батьками. В результаті в фінал програми пройшли Даша і Дана.