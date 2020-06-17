Хатня робітниця Єфремова налякала повідомленням про його стан: не їсть і не спить
Хатня робітниця російського актора Михайла Єфремова Єва Мойсеєва зробила тривожну заяву про стан актора після смертельної аварії в Москві.
За словами жінки, артист, перебуваючи під домашнім арештом, відчуває себе вкрай погано – він нічого не їсть, п'є тільки одну воду, повідомив телеканал РЕН ТВ (дивіться відео в кінці новини).
Мойсеєва уточнила, що Єфремов наразі не вживає алкоголь, погано спить і сильно переживає через те, що сталося.
"Він почуває себе дуже погано й сильно переживає, весь час лежить, часто викликає швидку допомогу. У нього проблеми з серцем. Дружина Михайла також почуває себе погано, діти часто відвідують Єфремова", – поділилася вона.
Відзначимо, що в середу, 17 червня, до актора знову приїхали співробітники Федеральної служби виконання покарань. Його забрали на допит через смертельну аварію в центрі Москви.
Нагадаємо також, що про поганий стан Єфремова також розповів напередодні його адвокат Ельман Пашаєв. Він заявив що акторові "дуже важко", однак він нібито відмовляється звертатися по допомогу до лікарів.
Також про стан Єфремова Єва Мойсеєва розповіла виданню "Комсомольская правда": дивіться відео онлайн
Як повідомляв OBOZREVATEL :
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельного ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Через кілька днів після аварії, в п'ятницю, 11 червня, Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" за допомогою впливових знайомих, а також допомогти близьким чоловіка "всіма засобами, якщо приймуть".
Сім'я загиблого Захарова не прийняла вибачення й допомогу від актора.