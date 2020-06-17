Хатня робітниця Єфремова налякала повідомленням про його стан: не їсть і не спить

Єва Романова люди 16:25, 17.06.2020 Оновлено: 16:41, 17.06.2020

Хатня робітниця російського актора Михайла Єфремова Єва Мойсеєва зробила тривожну заяву про стан актора після смертельної аварії в Москві.

За словами жінки, артист, перебуваючи під домашнім арештом, відчуває себе вкрай погано – він нічого не їсть, п'є тільки одну воду, повідомив телеканал РЕН ТВ (дивіться відео в кінці новини).

Мойсеєва уточнила, що Єфремов наразі не вживає алкоголь, погано спить і сильно переживає через те, що сталося.

ТАСС

"Він почуває себе дуже погано й сильно переживає, весь час лежить, часто викликає швидку допомогу. У нього проблеми з серцем. Дружина Михайла також почуває себе погано, діти часто відвідують Єфремова", – поділилася вона.

Відзначимо, що в середу, 17 червня, до актора знову приїхали співробітники Федеральної служби виконання покарань. Його забрали на допит через смертельну аварію в центрі Москви.

Нагадаємо також, що про поганий стан Єфремова також розповів напередодні його адвокат Ельман Пашаєв. Він заявив що акторові "дуже важко", однак він нібито відмовляється звертатися по допомогу до лікарів.

Також про стан Єфремова Єва Мойсеєва розповіла виданню "Комсомольская правда": дивіться відео онлайн

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