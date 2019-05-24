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"Харю начистити всім!" Відомий у Росії актор розлютив мережу висловлюванням про "ворогів"

12.6тЧитати матеріал російською

Знаменитий російський співак і актор Михайло Боярський зробив скандальну заяву про ворогів РФ, чим викликав гнів у мережі.

Відповідне інтерв'ю він дав у програмі "А поговорити" (щоб послухати, що він сказав, проскрольте до кінця сторінки).

Ведуча Ірина Шихман запитала у Боярського, кого він вважає ворогами Росії. Артист здивував її відповіддю, заявивши, що ними є "всі, хто проти нас". Шихман була не згодна. На її думку, Росія на світовій арені сама виступає проти всіх.

Михайло Боярський підлизався до Путіна заявою про ворогів

Михайло Боярський підлизався до Путіна заявою про ворогів

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"Значить, правильно ми робимо, тому що ми захищені. Правий той, хто сильний, ось і все. А ми повинні мати рацію, тому що ми на це заслуговуємо. Правда в силі, звичайно. А хто ж проти сильного попре зі своїми устоями, принципами моральними. Спробуй, не лізь до нас, ми багата країна і ресурсами, і людьми. Заздріть у сторонці, бо ми вміємо захищатися. Нападати не будемо, ні. Ми не нападали. Але харю начистимо всім, хто тільки посміє", – відповів Боярський.

Михайло Боярський про ворогів Росії

Михайло Боярський про ворогів Росії

Скріншот

Слова артиста зачепили користувачів. Багато хто задався питанням, за що його люблять, адже крім злоби, самотності і підлабузництва до діючої влади він зараз нічого більше не демонструє.

"Не розумію, чому його так люблять? Зла, самотня людина, все", "Іспанський сором", "Холуйську сутність не сховаєш", декого з роками з'являється мудрість, а у нього маразм... Сумно", "Повне розчарування. Проституція і підлабузництво", "На подив, дуже обмежена людина", "Звичайний конформіст, який із будь-якою владою цілуватиме її в д*пу. Кому він зараз цікавий взагалі", – обурилися користувачі.

Михайла Боярського розкритикували в мережі

Михайла Боярського розкритикували в мережі

Боярського назвали холуєм

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Боярського звинуватили в маразмі і підлабузництві

Боярського звинуватили в маразмі і підлабузництві

Боярського назвали порожньою і злою людиною

Боярського назвали порожньою і злою людиною

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 грудня 2018 році Боярському виповнилося 69 років. Він оскандалився в цей день під час інтерв'ю. Зокрема, артист почав сваритися зі своєю дружиною, заявляючи, що вона "здохне слідом за ним", тому що ні на що не здатна. Після цього за Боярським закріпилася слава сексиста.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Михайло Боярський
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесскандали
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Неудивительно, что и его жена также не уважает! Не рыба, ни мясо!
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Скирда Женя
Скирда Женя
Старый говнюк подхалим, для всех нормальных людей он умер
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Chesny Victor
Chesny Victor
А шо, этот алкаш еще жив? Тю блин, я его уже давно в утиль списал. Ну, значит скоро шабаш. Эта старая плесень, как грязь под ободком унитаза: Mr Muscul и порядок.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Chesny Victor, ...грязь под ободком унитаза: Mr Muscul и порядок... Чувствуется профессионал). Что ещё посоветуете, маэстро? Чем удалять жёлтый налет?
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