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24 лютого • оновлено в 20:38
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Харві Вайнштейна визнали винним у сексуальному насильстві

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Суд присяжних в Нью-Йорку (США) в понеділок, 24 лютого, визнав 67-річного колишнього голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна винним у сексуальному насильстві.

Вердикт винесли за двома статтями: зґвалтування третього ступеня і сексуальний злочин першого ступеня – домагання, пише ВВС.

Знаменитий продюсер визнаний, зокрема, винним у тому, що в 2006 році у своїй квартирі в Нью-Йорку примусив асистентку Мімі Хейлі до орального сексу, а також зґвалтував актрису в готельному номері в 2013 році. За декількома пунктами звинувачення (зґвалтування першого ступеня і "хижацьке насильство"), за які йому загрожувало довічне ув'язнення, Вайнштейн виправданий.

Харві Вайнштейна визнали винним у сексуальному насильстві

Харві Вайнштейна визнали винним у сексуальному насильстві

ТАСС

Поки не винесено вирок за ще двома звинуваченнями в сексуальному насильстві. Під час суду сам Вайнштейн не визнавав себе винним.

Відзначається, що в цілому приблизно 80 жінок дали свідчення проти Вайнштейна. На нього все ще чекає суд у Лос-Анджелесі, де йому пред'явлені звинувачення в зґвалтуванні і сексуальному насильстві щодо двох жінок у 2013 році. До цього часу продюсер буде перебувати в камері.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Харви Вайнштейн
Місце
США
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