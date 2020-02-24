Суд присяжних в Нью-Йорку (США) в понеділок, 24 лютого, визнав 67-річного колишнього голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна винним у сексуальному насильстві.

Вердикт винесли за двома статтями: зґвалтування третього ступеня і сексуальний злочин першого ступеня – домагання, пише ВВС.

Знаменитий продюсер визнаний, зокрема, винним у тому, що в 2006 році у своїй квартирі в Нью-Йорку примусив асистентку Мімі Хейлі до орального сексу, а також зґвалтував актрису в готельному номері в 2013 році. За декількома пунктами звинувачення (зґвалтування першого ступеня і "хижацьке насильство"), за які йому загрожувало довічне ув'язнення, Вайнштейн виправданий.

Харві Вайнштейна визнали винним у сексуальному насильстві ТАСС

Поки не винесено вирок за ще двома звинуваченнями в сексуальному насильстві. Під час суду сам Вайнштейн не визнавав себе винним.

Відзначається, що в цілому приблизно 80 жінок дали свідчення проти Вайнштейна. На нього все ще чекає суд у Лос-Анджелесі, де йому пред'явлені звинувачення в зґвалтуванні і сексуальному насильстві щодо двох жінок у 2013 році. До цього часу продюсер буде перебувати в камері.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кілька десятків жінок заявили про домагання з боку Вайнштейна. В кінці травня 2018 року його випустили з-під варти під заставу в мільйон доларів.

Перед цим Вайнштейн позбувся місця у власній однойменної компанії, нинішні власники якої навіть подумували змінити її назву. Продюсеру загрожували від 10 років в'язниці до довічного ув'язнення.

Актриса Джессіка Манн, яка раніше звинуватила Ванштейна в зґвалтуванні, несподівано зізналася в "кращому оргазмі з пережитих" від сексу з ним.

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