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11 березня • оновлено в 18:44
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Харві Вайнштейн засуджений за сексуальне насильство: який термін він отримав

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Озвучений вирок колишньому голлівудському кінопродюсеру Харві Вайнштейну, який визнаний винним у сексуальному насильстві. Так, він отримав термін в 23 роки у в'язниці.

Вирок виніс суд штату Нью-Йорк, пише AP.

Харві Вайнштейн засуджений за сексуальне насильство: який термін він отримав

Вайнштейн був засуджений за згвалтування жінки в номері готелю в Нью-Йорку в 2013 році і насильницьке заняття оральним сексом з іншою жінкою в його квартирі в 2006 році.

Харві Вайнштейн засуджений за сексуальне насильство: який термін він отримав

Вайнштейн позбувся місця у власній однойменної компанії, нинішні власники якої навіть подумували змінити її назву. Продюсеру загрожували від 10 років в'язниці до довічного ув'язнення. Дивіться також на OBOZREVATEL, як Харві Вайнштейн на публіці отримав по обличчю через секс-скандал із знаменитостями.

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Автор
Марія Дідик
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