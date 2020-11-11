Харламова запідозрили в романі з "копією" Асмус

Російського коміка Гарика Харламова запідозрили в романі з актрисою Катериною Ковальчук, з якою він знімався в серіалі "Гусар". З чуток, пара зараз відпочиває разом в Сочі.

Як повідомляє видання Woman.ru, любовні відносини між виконавцями головних ролей "Гусара" зав'язалися ще кілька місяців тому. На знімальному майданчику Катерина і Гарік нібито романтично доглядали один за одним – дівчина готувала гумористові обіди, а той ставився до неї з небувалою ніжністю. Причому відбувалося це все ще до офіційного розлучення Харламова та Асмус.

Катерина Ковальчук і Гарік Харламов у фільмі "Гусар" Instagram Катерини Ковальчук

До речі, користувачі відзначили дивовижну схожість між колишньою дружиною Харламова Христиною Асмус і його новою "супутницею". Двох актрис порівнюють не тільки за зовнішніми даними (обидві світловолосі, дуже стрункі, гарна посмішка), але і за тембром голосу.

Христина Асмус і Катерина Ковальчук

Христина Асмус і Катерина Ковальчук

Про нове кохання Харламова відомо, що вона – уродженка російського міста Сиктивкар, а також випускниця Санкт-Петербурзького інституту гуманітарної освіти. За свою коротку кар'єру вже встигла зіграти роль в знятій в Голлівуді короткометражці "Рядовий".

Катерина Ковальчук Instagram Катерини Ковальчук

Як повідомляв OBOZREVATEL: